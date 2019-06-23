За сколько «Спартак» купил Понсе у «Ромы». Опубликованы официальные данные

Источник: Sport24

«Рома» купила Понсе у «Ньюэллс Олд Бойз» в августе 2015 года за 4,2 млн евро. При этом аргентинский клуб получил право на 40% от суммы будущего трансфера Эсекьеля.

Как сообщает официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз», «Спартак» заплатит «Роме» за трансфер Понсе 3 млн евро. Из этой суммы 2 млн евро будут выплачены сразу, а 1 млн евро — до 15 июня 2020 года. Аргентинский клуб получит 40% от общей суммы трансфера — 1,2 млн евро.

Более того, «Ньюэллс Олд Бойз» могут достаться и бонусы, которые прописаны в сделке между «Спартаком» и «Ромой» и делятся на 3 категории.

Если Понсе сыграет за «Спартак» не менее 60% матчей в РПЛ, красно-белые заплатят 1 млн евро. Матч засчитывается в бонусную систему, если нападающий проведет на поле не менее 45 минут.

Если «Спартак» займет в РПЛ 2-е или 3-е место и пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, красно-белые также заплатят 1 млн евро. При этом Понсе должен быть связан со «Спартаком» контрактными обязательствами в течение всего сезона, в котором это случится.

Если «Спартак» станет чемпионом России, красно-белые заплатят 2 млн евро. При этом Понсе также должен быть связан со «Спартаком» контрактными обязательствами в течение всего сезона, в котором это случится.

Все платежи должны быть осуществлены «Спартаком» в течение 30 дней после достижения цели. При этом, по договоренности клубов, общая сумма бонусов не может превышать 3 млн евро. 60% от бонусов достанутся «Роме», 40% — «Ньюэллс Олд Бойз».