ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему хавбеку датского «Норшелланна» Ольсену
Московский ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником датского «Норшелланна» Андреасу Ольсену, сообщает Ekstrabladet.
Московский ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником датского «Норшелланна» Андреасу Ольсену, сообщает Ekstrabladet.
Однако сам игрок не подтвердил слухи, заявив, что российский чемпионат не является приоритетом в его карьере.
«Это определенно не мой приоритет. Никогда не знаешь, что может произойти, но сейчас я об этом не думаю.
В сезоне-2018/19 Ольсен забил 23 гола в 34 матчах за «Норшелланн» во всех турнирах.
В данный момент игрок принимает участие в молодёжном чемпионате Европы в составе сборной Дании. Ранее сообщалось, что датским полузащитником интересовался испанский «Реал Сосьедад».