ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему хавбеку датского «Норшелланна» Ольсену

Однако сам игрок не подтвердил слухи, заявив, что российский чемпионат не является приоритетом в его карьере.

«Это определенно не мой приоритет. Никогда не знаешь, что может произойти, но сейчас я об этом не думаю. Во-первых, я вообще не смотрю российский футбол и не представляю, как там все происходит», — цитирует футболиста датское издание.