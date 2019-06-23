«Краснодар» близок к покупке форварда «АЗ» Идрисси

К приобретению 23-летнего игрока близок «Краснодар», сообщает AD.

Идрисси может стать третьим футболистом из нидерландской Эредивизии, перешедшим в это летнее трансферное в «Краснодар». Ранее состав «быков» пополнили полузащитники Юнес Намли из «ПЕК Зволле» и Тонни де Вильена из «Фейеноорда».

Уссама выступает за «АЗ» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Гронингена». В минувшем сезоне форвард забил 8 голов в 32 матчах Эредивизии.

Идрисси играл за сборные Нидерландов U16, U17, U20 и U21. В этом году он дебютировал в составе национальной команды Марокко.