«Краснодар» близок к покупке форварда «АЗ» Идрисси
Нападающий «АЗ Алкмар» Уссама Идрисси, скорее всего, продолжит карьеру в Российской
Нападающий «АЗ Алкмар» Уссама Идрисси, скорее всего, продолжит карьеру в Российской
К приобретению 23-летнего игрока близок «Краснодар», сообщает AD.
Идрисси может стать третьим футболистом из нидерландской Эредивизии, перешедшим в это летнее трансферное в «Краснодар». Ранее состав «быков» пополнили полузащитники Юнес Намли из «ПЕК Зволле» и Тонни де Вильена из «Фейеноорда».
Уссама выступает за «АЗ» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Гронингена». В минувшем сезоне форвард забил 8 голов в 32 матчах Эредивизии.
Идрисси играл за сборные Нидерландов U16, U17, U20 и U21. В этом году он дебютировал в составе национальной команды Марокко.
Действующий контракт футболиста с «АЗ» рассчитан до 30 июня 2022 года.