«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.

Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года. Действующий контракт алжирского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Беннасер принял участие в 37 матчах за «Эмполи» (32 — в основе) и сделал 5 результативных передач.