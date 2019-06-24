Спортдиректор «Сочи»: До чемпионата 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач

За кого-то придётся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах будет несыгранный, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ — мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всё, а потом пошло. Если никаких дёрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ — другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всё это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты — это объективно невозможно. Ситуацию все в клубе понимают, просто бюджет сформирован не до конца — переход из ФНЛ — это тяжёлая ситуация, там одни деньги, здесь — другие. Плюс было непонятно, будет ли выполнена задача. Деньги на РПЛ тоже надо найти, договориться со всеми и сформировать задачу — на это уходит время. А на плечах наших руководителей не только футбольный клуб, поэтому всё происходит не так быстро как нам хотелось бы. Я согласен, что нужно действовать, когда есть полное понимание ситуации, а не спешить и наделать трансферов, чтобы потом бюджета на клуб не хватало. Мы относимся к этому с понимаем и ждём, но отсюда и такие результаты. Болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации", — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.