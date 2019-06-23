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16:12 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» ведет переговоры с несколькими потенциальными новичками

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» ведет переговоры о подписании соглашений с несколькими игроками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

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На данный момент «Сочи» имеет в составе 11 футболистов, у которых контракт не истекает 30 июня. Ранее сообщалось о том, что на просмотре в команде находятся полузащитники Динияр Билялетдинов, Анатолий Катрич и нападающий Владимир Обухов.

«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими футболистами, думаю, что на следующей неделе будут новости. Нам нужно время, мы боимся сделать ошибки, средства у нас есть. Мы просматриваем игроков», — сказал Рубашко.

«Сочи» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и предстоящий чемпионат проведет в премьер-лиге. В первом туре чемпионата Сочи сыграет против «Спартака» 13 июля в Москве.

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