ФК «Сочи» ведет переговоры с несколькими потенциальными новичками

На данный момент «Сочи» имеет в составе 11 футболистов, у которых контракт не истекает 30 июня. Ранее сообщалось о том, что на просмотре в команде находятся полузащитники Динияр Билялетдинов, Анатолий Катрич и нападающий Владимир Обухов.

«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими футболистами, думаю, что на следующей неделе будут новости. Нам нужно время, мы боимся сделать ошибки, средства у нас есть. Мы просматриваем игроков», — сказал Рубашко.