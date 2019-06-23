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16:21 (мск), источник: Sport24

Федун: Я не бросаю «Спартак», а отдаю народную команду народу

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал свое решение отдать московский клуб в управление болельщикам в 2023 году и заявил, что нельзя говорить о том, что он бросает команду.

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Источник: Sport24

«Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу. Конечно, футбол мне не надоел. Просто 20 лет находиться на одном и том же месте — это начинает вызывать раздражение всех уже. “Спартак” — это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя», — сказал Федун в интервью «КП».

Отвечая на вопрос о том, кому достанется стадион «Открытие Арена», Федун сказал: «Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам».

Федун при этом отметил, что болельщиков «Спартака» нельзя будет называть акционерами клуба, а также ушел от ответа на вопрос о том, кто будет главным акционером красно-белых.

«Акционеры — неправильно. Акционерами [болельщики] не будут. Я просто дарю его [клуб] болельщикам. Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского “Реала” Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз в три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента. “Реал” живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про “Барселону”. Это нормальная практика. А болельщики “Спартака” — самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это», — заявил Федун.

«А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?» — спросили у Федуна. «Ну, пусть зарабатывают, — ответил владелец “Спартака”. — Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы “Спартак” был самодостаточным».

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