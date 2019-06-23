Федун: Пусть болельщики зарабатывают деньги на клуб
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем решении передать управление клубом болельщикам, сообщает «Комсомольская правда».
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем решении передать управление клубом болельщикам, сообщает «Комсомольская правда».
Федун заявлял, что передаст клуб в 2023 году.
«Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу. Конечно, футбол мне не надоел. Просто 20 лет находиться на одном и том же месте — это начинает вызывать раздражение всех уже. “Спартак” — это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя», — сказал Федун.
Также он отметил, что стадион «Открытие Арена» также перейдет болельщикам.
«Акционерами болельщики не будут. Я просто дарю клуб болельщикам. Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского “Реала” Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз в