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18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Федун: Пусть болельщики зарабатывают деньги на клуб

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем решении передать управление клубом болельщикам, сообщает «Комсомольская правда».

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Федун заявлял, что передаст клуб в 2023 году.

«Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу. Конечно, футбол мне не надоел. Просто 20 лет находиться на одном и том же месте — это начинает вызывать раздражение всех уже. “Спартак” — это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя», — сказал Федун.

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Также он отметил, что стадион «Открытие Арена» также перейдет болельщикам.

«Акционерами болельщики не будут. Я просто дарю клуб болельщикам. Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского “Реала” Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз в три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента. Откуда у фанатов деньги на клуб? Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы “Спартак” был самодостаточным».

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