Дмитрий Комбаров: Никаких обид на «Спартак» и Кононова нет
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что не держит обиды на
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что не держит обиды на
«С Кононовым никогда никаких проблем и недопониманий не было. Если
Мое отношение к клубу после ухода абсолютно не изменится. «Спартак» — это место, где я вырос и провел счастливейшие годы своей карьеры. Я пришел в «Спартак» в 6 лет. Никаких обид нет абсолютно. И никакого изменения в отношениях со «Спартаком» не будет. Я думаю, что
Дмитрий Комбаров является воспитанником «Спартака». В столичной команде защитник играл с 2010 по 2019 год.