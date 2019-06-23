Дмитрий Комбаров: Никаких обид на «Спартак» и Кононова нет

«С Кононовым никогда никаких проблем и недопониманий не было. Если что-то не устраивало или были еще какие-то нюансы, мы всегда говорили об этом друг другу в глаза. И перед моим уходом мы тоже открыто поговорили, все выявили и приняли такое решение.

Мое отношение к клубу после ухода абсолютно не изменится. «Спартак» — это место, где я вырос и провел счастливейшие годы своей карьеры. Я пришел в «Спартак» в 6 лет. Никаких обид нет абсолютно. И никакого изменения в отношениях со «Спартаком» не будет. Я думаю, что когда-нибудь еще поработаем вместе", — сказал Комбаров в официальном VK-сообществе «Матч ТВ».