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18:04 (мск), источник: Sport24

Дмитрий Комбаров: Никаких обид на «Спартак» и Кононова нет

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что не держит обиды на красно-белых и главного тренера Олега Кононова.

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«С Кононовым никогда никаких проблем и недопониманий не было. Если что-то не устраивало или были еще какие-то нюансы, мы всегда говорили об этом друг другу в глаза. И перед моим уходом мы тоже открыто поговорили, все выявили и приняли такое решение.

Мое отношение к клубу после ухода абсолютно не изменится. «Спартак» — это место, где я вырос и провел счастливейшие годы своей карьеры. Я пришел в «Спартак» в 6 лет. Никаких обид нет абсолютно. И никакого изменения в отношениях со «Спартаком» не будет. Я думаю, что когда-нибудь еще поработаем вместе", — сказал Комбаров в официальном VK-сообществе «Матч ТВ».

Дмитрий Комбаров является воспитанником «Спартака». В столичной команде защитник играл с 2010 по 2019 год.

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