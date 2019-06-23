«Спартак» заплатит € 2 млн бонусов за Понсе, если станет чемпионом России

Источник: AP 2019

«Спартак» заплатит «Роме» € 3 млн за трансфер игрока. € 2 млн будут выплачены в течение пяти рабочих дней после получения трансферного сертификата. Ещё € 1 млн будет переведён на счёт «Ромы» до 15 июня 2020 года. «Ньюэллз Олд Бойз» получит € 800 тыс. из первого платежа, а также € 400 тыс. — из второго.

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Также в трансферном соглашении прописаны бонусы. Если аргентинец примет участие не менее, чем в 60 процентах матчей РПЛ (при учёте пребывания Понсе на поле не менее 45 минут), «Спартак» выплатит «Роме» € 1 млн, из которого «Ньюэллзу» достанется € 400 тыс.

Ещё € 1 млн «Рома» получит в том случае, если «Спартак» финиширует на 2 или 3 месте в РПЛ и пробьётся в Лигу чемпионов. Аргентинскому клубу достанется 40 процентов от суммы платежа.