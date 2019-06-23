Александр Панов: Почему я, воспитанник «Зенита», в Питере изгой, а бывший спартаковец Дзюба — герой?!

Источник: Спорт-Экспресс

— Как вы, сидя на фанатской трибуне, реагировали, когда рядом с вами часть болельщиков «Спартака» уничтожала Глушакова? — вопрос Панову.

— Честно? Было неприятно.

— Так почему не просили воздержаться от таких акций?

— А это в какой-то момент стало бесполезно — у протестовавших свои политика и видение ситуации. Такое в основном шло от «Фратрии» — конкретно «убивали» Глушакова. Причем в ущерб своей команде.

— Поясните, пожалуйста.

— Вместо того чтобы гнать вперед, поддерживать кричали: «Глушаков — иуда». И сама атмосфера игры превращалась в какой-то массовый психоз. Какие-то вопли с трибун… Я подобное не поддерживал. Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за «Спартак».

— А к вам никто не подходил с фразой: «Раз ты не с нами — уходи отсюда»?

— Мне никто и никогда такого не скажет — уже общался с довольно серьезными парнями из фан-движения. Я в этом плане — как анархист, не «за» и не «против». Но мне не нравится, когда люди оскорбляют игрока с трибун.

Спорт-Экспресс 1 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 2 / 15 2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 3 / 15 2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 4 / 15 2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский Алексей Иванов 5 / 15 Спорт-Экспресс 6 / 15 2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве" Спорт-Экспресс 7 / 15 2016 год. Денис Глушаков в сборной России Спорт-Экспресс 8 / 15 2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров Алексей Иванов 9 / 15 Алексей Иванов 10 / 15 Спорт-Экспресс 11 / 15 2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком Спорт-Экспресс 12 / 15 2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде Спорт-Экспресс 13 / 15 2018 год. Денис Глушаков Спорт-Экспресс 14 / 15 2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков Спорт-Экспресс 15 / 15

— Недавно Леонид Федун высказал мнение, что Глушаков стал жертвой агентов. Как думаете, после таких слов отношение к Денису хотя бы немного изменилось?

— От любви до ненависти один шаг. Вот все считают, что Глушаков сливал Карреру. Но как? Утверждают, что подстрекал футболистов. Вот в сети появилась аудиозапись. Ну и что? Мы тоже могли высказывать недовольство работой тренера. Это нормальное явление. Просто аудио Глушакова выложили на всеобщее обозрение. Поэтому и поднялась такая волна.

— Вы будучи в «Зените» могли с партнерами «полоскать» жесткого Юрий Морозова?

— Знаете, Юрий Андреевич все делал как-то втихаря. Это плохо. Тот же Анатолий Бышовец подзывал и разговаривал. Морозов же даже не интересовался нашими проблемами. Но подсидеть тренера просто нереально! Если не хочу играть, буду валять дурака, меня отправят в дубль. И что я докажу? Если Глушаков хотел выходить на поле, как он мог сливать Карреру?!

— Еще много говорили про ОПГ «Ромашка».

— Смешно было слышать, честное слово! Ну, какая там ОПГ? Как ребята могли влиять на судьбы команды? Есть же Федун — человек, который все решает. Просто во времена интернета есть возможность получать информацию про личную жизнь Глушакова. А тут у него начались проблемы с женой и так далее… Все это совпало с положением полузащитника в «Спартаке». На мой взгляд, Денис — неплохой исполнитель. Он играл в силу своих возможностей в момент, когда у многих ничего не получалось. Его спад связываю как раз с ситуацией в семье. Многие ведь выглядели даже хуже Глушакова. А козлом отпущения сделали его.

— В Петербурге «вираж» тоже далеко не всех принимал. В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли. Может быть, и Глушакову стоило в «Спартаке» идти до конца? Или фанаты красно-белых злопамятнее, агрессивнее?

— Возможно. Но сам факт, что Дзюба — воспитанник «Спартака», а в Питере ему сейчас все аплодируют, говорит о многом. Меня за то, что болею за красно-белых, называют иудой… Хотя ничего плохого про «Зенит» не говорю.

— Значит, тебе все простят, если забиваешь?

— Выходит, что так. Вот тебе и любовь. Я — воспитанник «Зенита» — и меня и так, и эдак. А пришел Дзюба из «Спартака» — его Питер полюбил. Вот если бы Дзюба выступал сейчас плохо, наверное, его тоже уничтожали бы.

Мне обидно. Ведь в 1999 году приглашали в «Спартак», но я отказался.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Артем Дзюба в роли Петра Первого

— Почему?

— Потому что тогда выше и дороже Питера для меня ничего не существовало. А когда приехал в гости к «Зениту» в составе «Динамо», услышал с трибун свист в свой адрес. Вот тогда стало очень неприятно… Ведь мне питерские болельщики говорили: «Если уйдешь в любой московский клуб, кроме “Спартака”, никакого презрения не будет». Но жизнь показала другое.

— Когда звал Романцев, «Спартак» предлагал более выгодный контракт?

— Естественно. Да много чего давали. Но дело даже не в деньгах.

Читайте также «Нужен был человек, которому все по фигу» Как мы победили Францию

— А может быть, вы просто испугались конкуренции с Робсоном и Ширко — зачем рисковать?

— Нет. Но, не скрою, мне было приятно, что в «Спартак» приглашал сам Олег Иванович. Появилось ощущение, что меня как футболиста оценили. Клуб по праву считался лидером российского футбола. Титов, Тихонов, Цымбаларь… Какие имена!

— После двух голов в ворота Франции на «Стад де Франс» вернулись в Петербург королем?

— (Смеется.) Да я вообще никогда себя так не чувствовал. Конечно, уважали, ценили. Но ведь еще и два забил в финале Кубка России-1999. Что касается матча с французами, уже 20 лет прошло… И даже теперь не могу описать те эмоции. У меня же непростая жизнь была до футбола. А когда мы только вышли на разминку, увидел этот стадион, голова закружилась. Подумал: а точно это со мной происходит? Мне ведь такой аванс выдали! Спасибо за это Олегу Ивановичу. У него в распоряжении имелись Ширко, Юран и Бесчастных. Но тренер выпустил в старте меня.

— Чем Романцев запомнился в общении?