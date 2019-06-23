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23 июня, источник: Спорт-Экспресс

Трансфер Гильерме: развязка близка

В понедельник в «Локомотиве» могут закрыть вопрос с вратарской бригадой на ближайший сезон.

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Источник: Спорт-Экспресс

Интрига с Гильерме

Контракт с 33-летним вратарем у «Локо» истекает в конце декабря — ситуация позволяет отложить вопрос с продлением на конец года, но клубу нужна определенность по сезону, а русскому бразильцу, на мой взгляд, вопрос по договору необходимо решать здесь и сейчас. У него получился хороший в целом сезон — он завершает его в ранге лучшего голкипера страны (признание «Огонька»), он стабильно первый номер сборной, он успешен в «Локо», и сейчас уже мало кто вспомнит, что Лигу чемпионов голкипер, мягко скажем, провел неудачно — в 6 матчах 12 (!) пропущенных мячей, некоторые из которых на совести вратаря.

По данным «СЭ», Гильерме сейчас имеет зарплату около 3 миллионов евро, и хотел бы получить подписной бонус (3 миллиона евро) с сохранением прежней зарплаты. Для современного российского рынка это очень серьезные условия. Логично, что клуб начал задумываться об альтернативных вариантах. Кроме того, у самого Гильерме появился вариант со «Спартаком», где русский бразилец, по моим данным, кандидатура гендиректора Томаса Цорна.

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Очевидно, в «Локо» сами перегрели тему Гильерме — в том смысле, что вратарь стал практически безальтернативным. Ни Коченков (32 года), ни Медведев (24) достаточной игровой практики не имели — первый провел 2 матча Кубка, второй вообще не выходил на поле. Гильерме получил «режим Бога», и логично с его сторону просить выдающиеся вратарские условия — ни один из голкиперов, выступающих в чемпионате России, не зарабатывает 3 миллионов евро в год.

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Кто может быть вместо

В «Локо» функционирует трансферный комитет, все решается вроде бы группой лиц, но необходимо персонифицировать ответственность за принятие решения — ключевое слово, вероятно, у главы совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, а детали трансфера бразильца Мурило (он в ближайшее время прилетит на сбор команды в Австрию — причем прилетит из Бразилии, куда после подписания контракта вернулся домой): подъемные выплаты, сумма комиссионных агенту — будут интересны болельщикам.

Итак, по моим данным, у железнодорожников сейчас есть несколько кандидатов на замену Гильерме.

1. Михаил Левашов, «Арсенал» (27 лет). По условиям контракта с тульским клубом может уйти в другой клуб за 1 миллион евро, что делает его переход достаточно экономически привлекательным. В футболисте заинтересован главный тренер «Спартака» Олег Кононов, но клуб пока не спешит форсировать сделку.

Источник: РИА

2. Антон Шунин, «Динамо» (32 года). Контракт с «Динамо» истекает в конце июня, клуб и вратарь ведут переговоры, а условия для «Локо» будут достаточно суровыми и сравнимыми с теми, что просит Гильерме. По моей информации, Шунин в ближайшее время продлит контракт с бело-голубыми.

Источник: РИА

3. Станислав Крицюк, «Краснодар» (28 лет). Контракт с «быками» действует еще год, и в ситуации, когда место в воротах прочно занял воспитанник клуба Сафонов, надо искать варианты. Крицюк на рынке, но минусом является необходимость платить серьезные деньги за трансфер (около 3−4 миллионов евро) и высокий личный контракт.

Источник: РИА

4. Денис Щербицкий, БАТЭ (Борисов) (23 года). Новое имя на рынке. Вратарь с шикарной фактурой (рост 1,99 м), уже имеет опыт выступлений в еврокубках. Из плюсов — прогнозируемое хорошее будущее, из минусов — необходимость платить за трансфер.

Источник: РИА

Что скажет Семин

Тренер «Локо» имеет очень сильную позицию — во-первых, спортивные успехи (с момента возвращения в клуб завоеваны 2 Кубка России и один чемпионский титул), во-вторых, экономических сверхуспех — «Локо» дважды выходил в групповую стадию Лиги чемпионов, за счет чего клуб должен был получить около 40−50 миллионов евро — это колоссальные деньги в нынешних экономических условиях.

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Семин не смолчал в случае с Мурило, чью покупку с ним не согласовали (прецедент был такой один — случай с Фарфаном), и, судя по всему, именно тренер настоял на продлении контракта с полузащитником Коломейцевым (30 лет) и вратарем Коченковым. Первого предлагали на рынке, но большого спроса игрок не имел и в этот уик-энд клуб сообщил о новом договоре. Второй был без контракта, но теперь он продлен.

У «Локо» есть Медведев, есть Коченков, осталось решить вопрос с первым номером. Если Семин жестко обозначал свою позицию по Мурило, а далее во многом именно благодаря ему клуб подписал не самых ликвидных Коломейцева и Коченкова, то почему бы тренеру не продавить и Гильерме, пусть и за 3 миллиона евро в год?

Ведь если клуб подписывает некоего Мурило с трансфером в 2,5 миллионов евро (данные ESPN) и с хорошим личным контрактом, то почему бы не продлить и Гильерме?

Сергей ЕГОРОВ

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