Дмитрий Аленичев: В новом сезоне «Спартак» не станет чемпионом

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Меня «притащили» Федуну? Уверен, что было принято взвешенное решение

— Есть группа людей в футбольном сообществе, которые на фоне результата «Енисея» утверждают, что Аленичев не тренер. Как к таким разговорам относитесь?

— Спокойно. Ругаться не буду. Дискутировать — тоже (смеется). У каждого — свое мнение. Его высказали — и это даже хорошо. Меня это заставляет грызть землю. Когда был футболистом, тоже много чего говорили. Ну как без критики? Каждый тренер так ответит. Что, Гвардьолу не ругают? Еще как. Вот Пеп проиграл в сумасшедшем матче «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов — представляю, сколько потом он про себя нового узнал (улыбается). Это нормально.

Сейчас я результат не дал, но успокоюсь, проанализирую два сумасшедших сезона в Красноярске — и вперед. Находиться на вершине, когда тебя качают, хлопают в ладоши, пишут в интернете хвалебные посты, — это хорошо и легко. А ты, когда тяжело, попробуй проявить себя. Это меня заводит. Мне стало бы неинтересно, если сидел бы и пил шампанское — нужен вызов.

— Вас задели слова Леонида Федуна, который недавно сказал, что вас ему в «Спартак» «притащили»?

— Может, журналисты неправильно интерпретировали? Я дословно не знаю, о чем велись разговоры между Федуном и профессионалами, которым он хотел передать клуб в управление. Но представляю.

Считаю, что ни одному президенту клуба — тем более такому, как «Спартак», — никто не способен навязать и тем более заставить подписать игрока или тренера. Так просто не бывает.

Исключено. Уверен, когда принималось решение по моей кандидатуре, Леонид Арнольдович все обдумывал не эмоционально, а взвешенно.

— Есть объяснение, почему ваши команды — «Арсенал» и «Енисей» — вначале поднимались в премьер-лигу, а потом сразу возвращались в ФНЛ?

— Я изначально понимал, на какие трудности иду, принимая Тулу и Красноярск. Мне требовалось четыре-пять новичков. Удовлетворите просьбу — и спрашивайте с меня. В «Спартаке» так же работал: чистка состава началась по моей инициативе, но нужно было еще чуть-чуть времени. Не дали…

Да, с «Енисеем» и «Арсеналом» вылетал. Готовился к тому, что мне не помогут — в первую очередь в финансовом плане. Надеюсь, в будущем, отдохнув, проанализировав какие-то моменты, стану осторожнее с выбором команды. Хочется не только вылетать, но и чего-то достигать.

— Есть сейчас какие-то конкретные предложения?

— После того матча с «Зенитом» улетел на отдых. Хотел побыть один, но не получилось — в отеле встретил своих футболистов, Сашу Соболева и Олега Данченко. Еще туда же приехали динамовцы — Евгений Марков и Кирилл Панченко. Но это лирика. А так телефон постоянно гудел, но на незнакомые номера не отвечаю. Желание имелось одно — просто прийти в себя.

— Когда в таком случае вернетесь к вопросу трудоустройства? Сколько вам нужно времени на перезагрузку?

— Не хочу раньше зимы ни с кем разговаривать.

Глушаков не мог «копать» под Карреру

— Давайте представим гипотетическую ситуацию. Еще до декабря вам звонит представитель «Спартака» — и?..

— Пообщаемся. Но такого не случится, уверен.

— Красно-белых покинули Боккетти, Глушаков и Дмитрий Комбаров. Правильный курс или эти люди еще могли приносить пользу?

— По Боккетти все к такому и шло. А скандалы, нервотрепка вокруг Дениса и Димы на пользу не шла никому — ни болельщикам, ни футболистам, ни Федуну. Думаю, правильное решение. Весной догадывался, что так и произойдет. Жалко, что такие люди уходят: они внесли лепту в чемпионство. Но решено идти по другому пути. Не думаю, что останутся какие-то обиды — такой исход всем сторонам пойдет на пользу.

— Глушакова обвиняли в том, что он «копал» под Карреру. Вы работали вместе — Денис действительно способен на это?

— Из него сделали какого-то подлеца. Такого не может быть. Я его хорошо знаю — открытый, душевный, всегда улыбающийся человек. «Подлянку» никогда в жизни не сделает. Миф какой-то придумали, что кого-то подсиживал. Это все ерунда. Денис никогда на такое не пойдет, уверен. Наоборот, придет от имени команды и лицо в лицо тренеру все скажет, если у ребят появляются вопросы. И ко мне так обращался, кстати.

— Если брать чисто спортивный аспект, можно ли говорить, что возраст берет свое?

— Вот тут согласен.

Денис не показывает уровень футбола, который необходим для такой команды как «Спартак». Если ставятся максимальные задачи, то Глушаков им уже не соответствует.

На это есть причины — и в первую очередь как раз возраст. Да он это прекрасно сам понимает.

— Вам не кажется, что красно-белым следовало уволить Карреру в конце позапрошлого сезона, когда проиграли «Динамо» и не попали в Лигу чемпионов, а не осенью? Чтобы все не запустить до такой степени.

— Уже тогда, весной 2018-го, стало понятно, что в «Спартаке» что-то не то: проигран Кубок «Тосно», пролетели мимо прямой путевки в Лигу чемпионов. Если нет результата, что обычно делают? И сейчас, по моему мнение, необходимы изменения в составе. Но ни в коем случае нельзя продавать Фернанду. Если красно-белые хотят быть на вершине, то бразильца нужно сохранять. И, конечно, требуется усиление — надо купить четыре-пять игроков, чтобы на равных конкурировать с «Зенитом», «Локомотивом».

— На какие позиции?

— Центральные защитник, опорный хавбек, «под нападающими». Плюс уже приобретен форвард, что правильно — вдруг уйдет Зе Луиш. И это только минимум — вся центральная ось…

— Пары Джикия-Жиго, Джикия-Кутепов не соответствуют уровню?

— Соответствуют.

— Но вы говорите, что нужен центральный защитник…

— Конечно. Чтобы их было четверо. Из своего опыта знаю, что должно быть по два человека на каждую позицию. Центральная ось определяет все. Хорошо знаком с Фернанду — он по-спортивному злой. Но ему нужно окружение — такие как Попов, Еременко, Джано. А его нет.

— Хотите сказать, что Фернанду не с кем обыграться?

— Конечно.

Когда бразилец в оптимальной форме, это номер один в России. Да, есть Мариу Фернандес из ЦСКА, Перейра, выступавший за «Краснодар», Дзюба. Без вопросов. Но «Спартак» с Фернанду и без — две разные команды.

Когда он не играл, красно-белые «плыли». В нашем матче в Красноярске, Фернанду вышел на поле после травмы: и именно его результативные действия принесли москвичам победу. Человек сделал результат. Игрок. Даже игрочище.

— А как вам «Спартак» при Кононове?

— Чего вы хотите от Олега Георгиевича? Я его хорошо знаю. Видел как работал в «Краснодаре» — человек помимо результата хочет поставить красивый футбол. Тоже такой философии придерживаюсь. Если вы меня спросите: «Вам как лучше победить — 1:0 или 5:4?»? то, конечно, выберу второе. Это ведь зрелищность!

У Кононова правильный подход, я с ним согласен. Просто нет исполнителей. Понимаю, чего хочет тренер, но не может этого сделать. Болельщики придираются к его словам, что за четыре месяца поставит красивый футбол. Возможно, говоря это, Кононов еще не до конца познакомился с ребятами.

Но ничего страшного пока не случилось. Человек стремится к своей игре. А с критикой в его адрес не согласен. Олег Георгиевич знает, что делает, просто ему нужно время. Зачем уничтожать? Не надо так. Сейчас ушли три игрока, и придется заново что-то строить. Дайте шанс, елки-палки!

— Но в «Спартаке» у тренеров времени всегда в обрез — результат требуется здесь и сейчас.

— Понимаю. Хорошо — тогда купите Месси, Мбаппе и Азара. И уже в октябре можно золото примерять. Но это же невозможно. Посмотрите, какие сумасшедшие составы у ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Краснодара».

— Красно-белые не входят в тройку по качеству исполнителей?

— В пятерку. В тройку — нет.

— Москвичи могут продать еще и Мельгарехо.

— Вот с таким решением согласился бы.

Кононов полностью отработает свой контракт

— Ваш прогноз — Кононов дотянет со «Спартаком» хотя бы до зимы?

— Да он проработает до следующего лета, до окончания срока контракта.

— На чем базируется ваша уверенность?

— А зачем менять до зимы?

— У вас не складывается ощущения, что чистка состава и покупка новичков делается под то, чтобы в следующем году в «Спартак» вернулся Станислав Черчесов?

— Первый раз об этом слышу. Есть такие разговоры?

— Да, ведутся.

— Хм… Ну Окей. То есть, получается, любой тренер, который приходит до Черчесова, может быть уволен через три месяца, а Станислав Саламович придет на долгие годы. Так? А если у него не пойдет? Есть же такая вероятность?

— В теории — есть.

— Как говорит Валерий Георгиевич — ну и? Кстати, полностью согласен с Карпиным, когда он утверждает, что современные футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации — при миллионных контактах-то! Валера тут полностью прав! А про Черчесова, не знаю, ведутся ли с ним переговоры, поэтому обсуждать что-то рано.

— А как вы в принципе смотрите на перспективу прихода Черчесова в «Спартак»? Можно ли в одну реку войти дважды?

— Конечно.

Сколько Юрий Палыч Семин возвращался в «Локомотив»? И все выиграл! Почему тогда Станиславу Саламовичу нельзя вернуться?

— Вам нравится то, что Черчесов делает со сборной России?

— Да. Видна железная игровая дисциплина. Правда, мне хочется немного более зрелищного футбола.

— А вы не считаете, что успех на чемпионате мира был достигнут прежде всего за счет дисциплины? Черчесов же исходит из того материала, который у него есть.

— Согласен. Месси у нас нет. Черчесов отталкивается именно от этого: очень грамотно использует всех футболистов, правильно их расставляет. Заслуживает уважения!

В президенты «Спартака» баллотироваться не стал бы. Хочу тренировать

— «Спартак» недавно покинули два топ-менеджера — Наиль Измайлов и Сергей Родионов. Жалеете что так произошло?

— Я никогда ни о чем не жалею. Конечно, хорошо знаю и Родионова, и Измайлова. А кто принимал решение? Леонид Арнольдович?

— Да. В частности, объяснил, что обоим пришлось очень тяжело — испытывали большое напряжение и просто устали.

— Возможно, это действительно собственное желание Родионова и Измайлова. Лично мне с ними бы комфортно работалось. Могли общаться хоть каждый день. Жаль, что они ушли. Никаких проблем с ними не возникало. Любую просьбу выполняли.

— Федун заявил, что к 2023 году хочет передать управление «Спартаком» в руки болельщиков. Как относитесь к такой идее?

— Положительно. Главное, чтобы все происходило искренне. А то можно заявить одно, а происходит другое. А болельщики — в сторонке…

— По одной из задумок Федуна, фанаты путем голосования станут выбирать президента клуба. Вы выдвинули бы свою кандидатуру?

— Нет.

— Почему?

— Это не мое. Хочу тренировать.

— А акции купить готовы?

— Вот это могу. Я по жизни благодарен «Спартаку» за то, что он для меня сделал.

— И как для игрока, и как для тренера?

— Конечно. Даже не обсуждается.

Низкий поклон «Спартаку». И Олегу Ивановичу Романцеву, и Георгию Александровичу Ярцеву, и Леониду Арнольдовичу Федуну. Но в роли президента себя не вижу.

— А если вас пригласят на должность не тренера, а, допустим, спортивного директора?

— Нет, исключено. Повторю — хочу быть тренером.

— Мечта вернуться в «Спартак» еще жива?

— Да. Я же приводил пример Семина. Один раз поработал со «Спартаком», почему бы не попробовать еще? Мне в октябре исполнится только 47 лет. Понимаю, что нужно набраться опыта, знаний. Сейчас в планах слетать в «Наполи» на стажировку к Анчелотти.

— Вы знакомы?

— Есть у нас давние связи. Мне необходимо развиваться. Не могу стоять на месте. Знаю, что как тренер провалился в «Енисее», в Туле — нужно повышать свой уровень. Хочу бороться. Мне неинтересно, когда все спокойно. Сидеть и просто отдыхать на даче — не для меня.

— Когда планируете поехать в «Наполи»?

— В августе или сентябре.

— А возможно ли ваше возвращение в «Спартак» при Федуне?

— Конечно. Почему нет?

Жду гегемонию «Зенита»

— Давайте о «Зените». Нынешняя команда — это всерьез и надолго? Нас в ближайшие годы ждет гегемония Питера?

— Думаю, да. После ряда неудачных сезонов «Зенит» сделает все возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура — все условия для лидерства. «Зенит» вновь получит статус флагмана российского футбола.

— Каковы шансы «Спартака» прервать эту гегемонию?

— В следующем сезоне их точно нет. Как уже говорил, пока не хватает качества состава.

— А потом?

— Сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент.

— Другие клубы могут бросить вызов Питеру?

— Да — «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА.

— Вам нравится работа Гончаренко?

— Очень. Виктор Михайлович умеет выстраивать отличную атмосферу в коллективе, любит возиться с новичками и молодежью. Огромный ему респект.

— А если уйдет Мариу Фернандес, это не разрушит всю игровую систему армейцев?

— Такой трансфер, конечно, станет потерей. Но не забывайте, что в ЦСКА есть Евгений Леннорович (Гинер. — Прим. В. К.). Думаю, у него уже есть вариант на случай продажи Мариу. Уверен, что президент красно-синих все просчитал. Наверное, только Сергей Галицкий может сравниться с ЦСКА по работе спортивного блока.

— Какое у вас мнение о Мураде Мусаеве?

— Отличный парень.

— А тренер?

— «Краснодару» предстоит выступление в квалификации Лиги чемпионов. Вот там и посмотрим. Пока мне его работа нравится. Можно при хорошем подборе футболистов поставить посредственную игру. А у Мусаева «Краснодар» смотрится ярко. Я впечатлен.

Они приехали к нам в Красноярск, победили 4:0 -вообще без шансов.

— Кононов и Мусаев — тренеры одного формата?

— Да. Поэтому Олег Георгиевич и не может свой футбол привить «Спартаку», воплотить в жизнь свою философию — нет таких исполнителей, как в «Краснодаре».

— По стилистике?

— Конечно.

— А кто из игроков «Спартака» отвечает философии Кононова?

— Фернанду.

— А Зобнин?

— Рома очень работоспособный. Но ему еще нужно привести себя в порядок. Понятно, что сказывается травма. Но прежний Зобнин и нынешний — два разных футболиста. Сейчас мы видим 50 процентов того Зобнина. Максимум 50.

— Кто еще отвечает стилю Кононова?

— Вот я и думаю…

— Джано?

— Ему надо доверять. Будет доверие — заиграет.

— А нет ощущения, что ему не хватает спортивного характера? Знает, что у него хороший контракт, что принадлежит «Спартаку» — и не особо рвет жилы?

— Не достает характера. Тут я согласен. Злость нужна. А люди пытаются только за счет техники выехать, исключительно на чистых мячах. Помню, когда Джано сказал, что буду ему доверять, ставить, он такой отрезок потом выдал! При этом я понимал, что если попадется жесткий соперник, парень может «поплыть». Но вроде все нормально получилось.

— Что скажете о другом легионере — Луизе Адриану?

— Хороший игрок. Бывал на стажировке в «Милане» при Монтелле. Девять дней смотрел тренировки. Ну что тут скажешь о Луизе? Классический бразилец (улыбается). Уровень мастерства сразу бросается в глаза. Но ленивый. И в «Спартаке» он в некоторых моментах просто недорабатывает. Мне и Монтелла то же самое сказал тогда — ленится. И если выбирать между Зе Луишем и Адриану, оставил бы первого. Африканец полезнее.

— Ваш прогноз: когда «Спартак» вновь возьмет чемпионский титул?

— Я по жизни оптимист. Но в следующем сезоне, повторю, это нереально. Пока «Зенит» и «Локомотив» своего не упустят. Красно-белые станут бороться за третье место. Правда, допускаю к 100-летию клуба в 2022 году, спартаковцы свой успех 2017-го повторят.