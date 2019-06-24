«Ростелеком» готов к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20

Источник: РИА "Новости"

6 июня глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил ТАСС, что «Ростелеком» станет подрядчиком по внедрению данной технологии в РПЛ.

«VAR — это инструмент судейства в футболе, правила которого фундаментально не менялись уже более ста лет, — сказал Поляков. — Для ПАО “Ростелеком” реализация VAR — логичный этап развития компании — цифрового провайдера, использующей свой опыт для обеспечения высокотехнологичными сервисами динамично развивающийся российский футбол. Выбор “Ростелекома” в качестве подрядчика позволит уже с первого тура сезона-2019/20 запустить сервис VAR. Предлагаемое для внедрения решение опробовано в ведущих европейских федерациях футбола и на ЧМ-2018 в России».

Первый матч чемпионата России сезона-2019/20 состоится 12 июля. В этот день тульский «Арсенал» дома сыграет с московским «Динамо». Начало игры — 20:00 мск.

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. VAR использовался в российском футболе на матчах Олимп — Кубка России начиная со стадии ½ финала. С помощью этой технологии принимались решения в каждой из четырех полуфинальных игр, а в финале, где московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0), эпизодов для работы VAR не было. Кроме того, система была задействована в одном из четырех стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.