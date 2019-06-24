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15:34 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» подписало новые контракты с футболистами Шуничем и Евгеньевым

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» подписал новые соглашения с защитниками команды Тони Шуничем и Романом Евгеньевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Соглашение с 30-летним Шуничем подписано по схеме «2+1». 20-летний Евгеньев заключил новый контракт на три года.

«Доволен, что удалось договориться с “Динамо”, — сказал Шуньич. — Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Сейчас мы объединены одной общей целью — попасть вместе с “Динамо” в Лигу Европы, было бы здорово её реализовать. Да, будет непросто, постараемся двигаться от матча к матчу».

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Евгеньев отметил, что он не рассматривал предложения со стороны других клубов, поскольку он был намерен остаться в «Динамо». «Очень рад, что продлил контракт с “Динамо”, это мой родной клуб, я воспитанник Академии имени Льва Яшина. Сам для себя давно решил, что хочу остаться именно в “Динамо”, поэтому предложения от других команд даже не рассматривал. Моя главная задача — продолжить выходить в стартовом составе бело-голубых», — сказал Евгеньев.

Шуньич перешел в московский клуб в 2017 году из немецкого «Штутгарта». В прошедшем сезоне он сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил один гол. Также он выступал за боснийский «Зриньски», украинскую «Зарю», «Кубань», в аренде играл за бельгийский «Кортрейк» и итальянский «Палермо».

Евгеньев в сезоне-2018/19 провел 19 матчей за основную команду, не отметившись результативными действиями.

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