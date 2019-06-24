Московское «Динамо» подписало новые контракты с футболистами Шуничем и Евгеньевым

Соглашение с 30-летним Шуничем подписано по схеме «2+1». 20-летний Евгеньев заключил новый контракт на три года.

«Доволен, что удалось договориться с “Динамо”, — сказал Шуньич. — Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Сейчас мы объединены одной общей целью — попасть вместе с “Динамо” в Лигу Европы, было бы здорово её реализовать. Да, будет непросто, постараемся двигаться от матча к матчу».

Евгеньев отметил, что он не рассматривал предложения со стороны других клубов, поскольку он был намерен остаться в «Динамо». «Очень рад, что продлил контракт с “Динамо”, это мой родной клуб, я воспитанник Академии имени Льва Яшина. Сам для себя давно решил, что хочу остаться именно в “Динамо”, поэтому предложения от других команд даже не рассматривал. Моя главная задача — продолжить выходить в стартовом составе бело-голубых», — сказал Евгеньев.

Шуньич перешел в московский клуб в 2017 году из немецкого «Штутгарта». В прошедшем сезоне он сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил один гол. Также он выступал за боснийский «Зриньски», украинскую «Зарю», «Кубань», в аренде играл за бельгийский «Кортрейк» и итальянский «Палермо».