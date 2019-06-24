Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу
На прошлой неделе хавбек покинул московский «Спартак».
На прошлой неделе хавбек покинул московский «Спартак».
Российский полузащитник Денис Глушаков продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.
Сегодня, 24 июня, 32-летний футболист опубликовал фотографию в своем Instagram с подписью «Ищу работу».
Ранее сообщалось, что игрок может подписать контракт с «Сочи».
Добавим, что он выступал за «Спартак» с 2013 года и помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.