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16:30 (мск), источник: Советский спорт

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

На прошлой неделе хавбек покинул московский «Спартак».

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20
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20
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Российский полузащитник Денис Глушаков продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

Сегодня, 24 июня, 32-летний футболист опубликовал фотографию в своем Instagram с подписью «Ищу работу».

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Ранее сообщалось, что игрок может подписать контракт с «Сочи».

Добавим, что он выступал за «Спартак» с 2013 года и помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

«Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым
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19 июня© Ньюстюб
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