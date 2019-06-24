ЦСКА назвал условие продажи лучшего бомбардира чемпионата России

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«Считаю, Чалову следует сосредоточиться на выступлении за ЦСКА, а не думать о трансфере. Хотя, если он получит подходящее предложение, мы его отпустим», — заявил он.

6 июня Sky Sports сообщил, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Помимо лондонского «Арсенала» за Чаловым следят «Монако» и «Севилья».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов забил 15 голов в 30 матчах, став лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим игроком РПЛ по мнению болельщиков.