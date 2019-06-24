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16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА назвал условие продажи лучшего бомбардира чемпионата России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, готов ли клуб продать российского форварда Федора Чалова. Его слова приводит RT.

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«Считаю, Чалову следует сосредоточиться на выступлении за ЦСКА, а не думать о трансфере. Хотя, если он получит подходящее предложение, мы его отпустим», — заявил он.

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6 июня Sky Sports сообщил, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Помимо лондонского «Арсенала» за Чаловым следят «Монако» и «Севилья».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов забил 15 голов в 30 матчах, став лучшим бомбардиром турнира. Он также стал лучшим игроком РПЛ по мнению болельщиков.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В первой команде он дебютировал в 2016-м. В 2017 году нападающий был признан лучшим молодым игроком России. Всего в составе ЦСКА Чалов провел 65 матчей и забил 27 мячей. Также на счету нападающего два матча в составе сборной России.

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