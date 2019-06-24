Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Паршивлюк перешел в «Динамо»

В минувшем сезоне Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Помимо «Ростова», футболист выступал за столичный «Спартак», в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата страны, и махачкалинский «Анжи». В составе сборной России защитник провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.