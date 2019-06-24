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16:58 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Паршивлюк перешел в «Динамо»

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

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Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме «2+1». Ранее состав «Динамо» пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Помимо «Ростова», футболист выступал за столичный «Спартак», в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата страны, и махачкалинский «Анжи». В составе сборной России защитник провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

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