Бывший футболист «Ростова» и «Спартака» Паршивлюк перешел в «Динамо»
ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании соглашения с защитником Сергеем Паршивлюком. Об этом в понедельник сообщила
Контракт с 30-летним футболистом заключен по схеме «2+1». Ранее состав «Динамо» пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.
В минувшем сезоне Паршивлюк провел за «Ростов» 26 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Помимо «Ростова», футболист выступал за столичный «Спартак», в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата страны, и махачкалинский «Анжи». В составе сборной России защитник провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.