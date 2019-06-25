Адвокат Мамаева: Будет идеально, если Павла и Кокориных этапируют в одно место

Мамаева должны отправить в одно из ближайших к московскому региону учреждений, в соседние области: Тульская, Тверская, Ярославская, Владимирская, но конкретики пока нет. Учитывая пристальное внимание к этому делу, думаю, отправлять ребят будут в более-менее «положительные» места заключения, где условия более-менее соответствуют нормальным. Будут ли они находиться вместе? Братья Кокорины выразили такое желание, для них исключение сделать могут. Мы с Павлом заявление по этому поводу не писали, но, если такая необходимость будет — он напишет. Было бы идеально, если бы все четверо попали в одно место, они друзья и занимаются единым делом. Для ФСИН это тоже было бы идеально — так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока, тем более, учитывая внимание СМИ. Одно дело — когда внимание приковано к одному месту, а другое — к четырём. Да и для журналистов с адвокатами так будет проще. Пойдут ли на это? Закон не запрещает, тем более отбытие наказания не такое долгое. Бюджет надо экономить, поэтому об этом тоже забывать не стоит — это бы помогло. Но это моё мнение, право последнего слова остаётся за ФСИН. По этому делу всё возможно, даже ответственность за те деяния, которых не совершали", — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.