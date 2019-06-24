«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода из «Спартака»
Спор с Широковым на 25 тысяч евро, Мамаев, первый секс.
Спор с Широковым на 25 тысяч евро, Мамаев, первый секс.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поболтал с
— Савелий. Мне оно нравится, кажется благородным.
— Плюсы — получаешь адреналин, страсть. Это борьба, жажда
— Волос бы добавил
— Это будет большая реклама, они со мной не рассчитаются! Adidas, D& G — «Денис Глушаков» переводится, знаешь же? Ну и Brioni.
— Нравится Шуфутинский, «Отец». Она грустная
— [У нас] были конфликты
— Скандалы, интриги, расследования.
— Давай не будем про него вообще. Он мне просто даже неинтересен.
— Моей вины нет особо. Если были вопросы — [фанаты] пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результаты были плохие. Я ни от кого не скрывался. Тренеру всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.
На данный момент в «Спартаке» меня не предали. До этого — предали. Ни о чем не жалею. Это все постановочное, это все рэкет. И все.
— Обещаю,
— Да там даже не чат… Просто приходит расписание тренировок. Если у
Сейчас телефон разрывается. Приходят разные сообщения, предложения. Они были еще и до моего ухода. Общаемся, разговариваем.
— Больше всего в жизни было стыдно, когда всплыли все эти оскорбления, весь этот шум гам. Я думаю, такое бывает не только у меня.
Я и до этого аудиосообщения нечасто отправлял. Это все было в стрессовом состоянии… И то это не все.
— В 16. Только я даже имени не помню,
— ЦСКА или «Зенит»?
— Такие вопросы у меня уже
— Дудь или Ургант?
— Дудь. Я бы к нему сходил.
— Бузова или Гагарина?
— Бузова, так как Олю больше знаю со времен «Локомотива».
— Отдохнуть в Италии или в Сочи?
— В Сочи.