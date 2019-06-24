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18:46 (мск), источник: Sport24

«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода из «Спартака»

Спор с Широковым на 25 тысяч евро, Мамаев, первый секс.

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поболтал с YouTube-каналом «Макарена». Sport24 собрал лучшие цитаты.

Если бы имени Денис не существовало, какое бы взял?

— Савелий. Мне оно нравится, кажется благородным.

Три плюса и три минуса жизни футболиста

— Плюсы — получаешь адреналин, страсть. Это борьба, жажда какая-то. Заработок. Кайф. Минусы — травмы, здоровье. Есть какой-то негативный фон. Ну и как я сейчас стал понимать, это большие интриги футбольные.

Что изменил бы во внешности?

— Волос бы добавил чуть-чуть.

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Три любимых бренда одежды

— Это будет большая реклама, они со мной не рассчитаются! Adidas, D& G — «Денис Глушаков» переводится, знаешь же? Ну и Brioni.

Какая песня чаще играет в машине?

— Нравится Шуфутинский, «Отец». Она грустная где-то. Или «Я молодой». Первая машина — «Хонда Аккорд». 2007 года выпуска. Купил в Москве и поехал на машине в Миллерово. Мама в шоковом состоянии была!

Широков

— [У нас] были конфликты какие-то, разговоры ни о чем. Об игре, о жизни, о командах. Он тогда [на Евро-2016] перешел в ЦСКА, все накопилось. Но мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен. Мы тогда поспорили, он сказал, что «Спартака» не будет в тройке, и в этом году мы взяли чемпионство. На сколько поспорили? На 25 тысяч долларов. До сих пор не отдал.

«Спартак» тремя словами

— Скандалы, интриги, расследования.

Массимо Каррера тремя словами

— Давай не будем про него вообще. Он мне просто даже неинтересен.

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Глушаков вернул бы все назад?

— Моей вины нет особо. Если были вопросы — [фанаты] пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результаты были плохие. Я ни от кого не скрывался. Тренеру всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

На данный момент в «Спартаке» меня не предали. До этого — предали. Ни о чем не жалею. Это все постановочное, это все рэкет. И все.

Когда Глушаков все расскажет?

— Обещаю, когда-нибудь все расскажу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Там тоже некоторые люди замешаны. Все, что бы я сейчас сказал, вывернут по-другому.

Что происходило в чате команды, когда Глушаков ушел из «Спартака»?

— Да там даже не чат… Просто приходит расписание тренировок. Если у кого-то из футболистов есть какие-нибудь вопросы — задают. А так все ребята все понимали. Мы с Димой постепенно всех подводили к тому, что уйдем. Когда вышла новость, мы как раз приехали на базу, собрали всех и попрощались.

Сейчас телефон разрывается. Приходят разные сообщения, предложения. Они были еще и до моего ухода. Общаемся, разговариваем.

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Ему стыдно?

— Больше всего в жизни было стыдно, когда всплыли все эти оскорбления, весь этот шум гам. Я думаю, такое бывает не только у меня.

Я и до этого аудиосообщения нечасто отправлял. Это все было в стрессовом состоянии… И то это не все.

Когда был первый секс?

— В 16. Только я даже имени не помню, ха-ха. Когда еще в «Нике» играл. Были старшие товарищи, помогли.

Блиц

— ЦСКА или «Зенит»?
— Такие вопросы у меня уже где-то были. Потом придирались. Поэтому этот вопрос отпадает.

— Дудь или Ургант?
— Дудь. Я бы к нему сходил.

— Бузова или Гагарина?
— Бузова, так как Олю больше знаю со времен «Локомотива».

— Отдохнуть в Италии или в Сочи?
— В Сочи.

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