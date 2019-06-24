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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Щенников получил травму во время утренней тренировки. Обследование выявило у защитника внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. О сроках восстановления Щенникова не сообщается.

На данный момент армейцы готовятся к новому сезону на базе в Ватутинках. Во вторник команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрии.

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