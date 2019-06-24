Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

Щенников получил травму во время утренней тренировки. Обследование выявило у защитника внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. О сроках восстановления Щенникова не сообщается.

На данный момент армейцы готовятся к новому сезону на базе в Ватутинках. Во вторник команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрии.