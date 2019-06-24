Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок
Щенников получил травму во время утренней тренировки. Обследование выявило у защитника внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. О сроках восстановления Щенникова не сообщается.
На данный момент армейцы готовятся к новому сезону на базе в Ватутинках. Во вторник команда отправится на