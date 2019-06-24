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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ

«Спартак» и «Зенит» выжидают.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»

Кто нужен

Самая очевидная задача — это найти игроков на края обороны, как правый, так и левый. Клуб из Санкт-Петербурга пытался решить ее еще зимой, но в итоге перенес на лето. Почему это так важно? Александр Анюков закончил карьеру и перешел на тренерскую работу и справа в защите у «Зенита» остался, по сути, только Игорь Смольников — на Ибрагима Цаллагова питерцы не рассчитывают, он не полетел с командой на сбор в Австрию. Что касается противоположного края, то там есть исполнители — остается в команде Юрий Жирков, есть Эльмир Набиуллин, есть, в конце концов, универсал Денис Терентьев, но к каждому из них есть вопросы.

Кроме того, «Зенит» находится в поиске умного разыгрывающего полузащитника. Задача особенно актуальная, так как на неопределенный срок выбыл Далер Кузяев.

Кто приходит

Судя по всему, главный кандидат на место левого защитника — это 21-летний бразилец Ренан Лоди из «Атлетику Паранаэнсе». Сумма сделки, по словам комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, оценивается в 21 миллион евро. По данным журналиста, игрок уже согласовал личный контракт с «Зенитом». Правда, на Лоди претендуют также «Лион» и мадридский «Атлетико». Другие варианты, называвшиеся в прессе — 28-летний португалец Мариу Руй из «Наполи» и 26-летний испанец Альберто Морено из «Ливерпуля».

Кроме того, как уже сообщал «СЭ», близок к переходу в «Зенит» 25-летний полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин. Он — настоящий универсал. Играл на обоих краях атаки и полузащиты, в прошлом сезоне, когда понадобилось, закрыл правый фланг обороны, имеет опыт игры в центре поля.

Кто уходит

Уже покинули команду голкипер Юрий Лодыгин и нападающий Андрей Панюков, права на которого выкупил «Урал» — сумма сделки, как сообщал «СЭ», составила порядка 300 тысяч евро. Очевидно, что «Зенит» намерен расстаться с Клаудио Маркизио. «Мы обсуждаем с ним, что делать дальше», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев агентству «РИА Новости». Кроме того, сообщается, что питерцы не будут против ухода Эмилиано Ригони, который первую часть прошлого сезона провел в аренде в «Аталанте». Интерес к аргентинцу проявляет «Ривер Плейт».

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«Локомотив»

Кто нужен

Вице-чемпионам России определенно не помешало бы усиление в центре поля. Хотя бы даже количественное. По сути, сейчас «Локомотив» остался с двумя центральными хавбеками, на которых можно всерьез рассчитывать — это Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Да, красно-зеленые продлили контракт с Александром Коломейцевым, но в прошлом сезоне он не провел ни одного матча.

Кто приходит

«Локомотив» подписал контракты с 25-летним Дмитрием Живоглядовым из «Уфы», который может закрыть всю правую бровку, и 22-летним центральным защитником Мурило, который уже успел стать причиной достаточно громкого скандала. Кроме того, турецкое издание Akşam сообщило, что железнодорожники хотят приобрести у «Галатасарая» 27-летнего центрального защитника Мартина Линнеса.

Кто уходит

Известно, что «Локомотив» расстался с группой ветеранов — Алан Касаев, Тарас Михалик. Похоже, уйдет Дмитрий Тарасов. Истек контракт с Мануэлом Фернандешем, однако говорить о том, что португалец точно покинет команду, пока рано — это дают понять обе стороны.

И, наконец, ситуация с Гильерме, о который «СЭ» уже много писал: бразилец пока не подписал новое соглашение с «Локомотивом» (срок нынешнего заканчивается в декабре) и может сменить клуб. Если это случится, то кандидатами на замену считаются Михаил Левашов («Арсенал»), Станислав Крицюк («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и белорус Денис Щербицкий (БАТЭ).

«Краснодар»

Кто нужен

По большому счету, главный вопрос для «Краснодара» сейчас — искать замену Виктору Классону, который из-за травмы может пропустить всю первую половину сезона, или пытаться обойтись внутренними резервами. При этом нужно помнить, что уже скоро «быкам» предстоит отбор в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Кто приходит

«Краснодар» пока проводит едва ли не образцовую трансферную кампанию. Нужно было заменить покинувших команду Шарля Каборе и Маурисио Перейру, а также найти замену выбывшему на довольно долгий срок Юрию Газинскому — сделано. Появились Кайю, Руслан Камболов, Тони де Вилена. Плюс Юнес Намли, который может сыграть как в группе атаки, так и в центре поля.

Кроме того, как сообщает издание AD, «Краснодар» интересуется атакующим полузащитником АЗ Усамой Идрисси.

Кто уходит

Значимый трансфер «на выход» помимо тех, которые уже состоялись, может быть в том случае, если Гильерме все же уйдет из «Локомотива» — в числе его потенциальных сменщиков рассматривается голкипер «Краснодара» Крицюк.

ЦСКА

Кто нужен

В первую очередь речь может идти об игроке в центр обороны, поскольку, скорее всего, команду покинет Бекао. Какого-то очевидного недокомплекта на других позициях у ЦСКА, в принципе, нет, тем более что должны вернуться после травм Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

Кто приходит

Хорватские СМИ уверены, что ЦСКА договорился со «Славеном» о приобретении 22-летнего защитника Звонимира Шарлии. Речь идет об аренде с правом дальнейшего выкупа.

Впрочем, главную свою сделку «на вход» армейцы этим летом уже провели, выкупив права на Николу Влашича у «Эвертона». Контракт с 21-летним полузащитником подписан на пять лет, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов (15,7 миллиона евро). Деньги будут переводиться несколькими траншами.

Кто уходит

Почти наверняка ЦСКА расстанется с Бекао. В интервью «СЭ» Бабаев, по сути, признал, что договориться с 23-летним бразильцем о новом контракте не получится. «Такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение. Как говорится, насильно мил не будешь. Никто никого не собирается уговаривать», — сказал он. Бекао интересен итальянскому «Удинезе». Кроме того, как сообщила Gazzetta dello Sport, на игрока обратил внимание «Наполи».

Сообщается об интересе зарубежных клубов к нападающему Федору Чалову — в частности, называлась испанская «Севилья».

И, видимо, до последних дней трансферного окна будут вопросы относительно будущего Мариу Фернандеса.

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«Спартак»

Кто нужен

В этом вопросе многое зависит от того, кто в итоге покинет «Спартак». На данный момент представляется, что красно-белым нужен левый защитник — после расставания с Дмитрием Комбаровым на этой позиции остался один Айртон, а также центральный полузащитник с креативными задатками (вместо Фернанду или же в помощь к нему). Если уйдут Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни и Александр Ташаев, то был бы не лишним еще один игрок в группу атаки.

Кто приходит

Открытым остается вратарский вопрос — в клубе не отказались от идеи приобретения нового голкипера. Про кандидатуры Гильерме и Левашова уже много говорилось, а в воскресенье журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто сообщил, что «Спартак» ведет переговоры с «Ромой» о трансфере 20-летнего голкипера Андреа Романьоли.

Что касается центрального полузащитника, то, судя по всему, трансфер Брумы из «Лейпцига», о котором говорилось в конце прошлой недели, не состоится — 24-летний португалец предпочел продолжить карьеру в «Порту». По другим фамилиям — того же 26-летнего хавбека «Брюгге» Ханса Ванакена — пока затишье.

Единственный же состоявшийся трансфер — это покупка аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Кто уходит

«СЭ» уже публиковал материал, в котором рассказывал, кто из игроков может покинуть «Спартак». Три человека из этого списка уже не в команде — это Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти. Про Ханни, Мельгарехо, Ташаева и Фернанду уже говорилось. Также клуб не прочь отдать в аренду голкипера Александра Селихова.

Покупка Понсе означает, что, вполне возможно, из команды уйдет Зе Луиш, предметный интерес к которому проявляет «Порту».

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«Динамо»

Кто нужен

В «Динамо» — перемены в руководстве и неплохой бюджет. Очевидно, что в клубе рассчитывают выступить лучше, чем в прошлом сезоне — говорится даже о еврокубках. А для этого желательно усилить практически все позиции — все же реально сильных исполнителей, с которыми можно решать большие задачи, в команде не так много.

Кто приходит

«Динамо» наряду с «Краснодаром» — один из самых активных игроков на трансферном рынке. Клуб уже пополнили хавбек молодежной сборной Польши Себастьян Шиманьски, а также защитники Заурбек Плиев из «Ахмата», Игорь Калинин из «Рубина» и украинец Иван Ордец, ранее выступавший за «Шахтер». Прошел медосмотр и близок к подписанию контракта с «Динамо» Сергей Паршивлюк.

Кроме того, спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «Спорт день за днем» сообщил, что клуб занимается поисками нападающего.

Кто уходит

Уже покинули команду форвард Евгений Луценко, который продолжит карьеру в «Арсенале», и шведский защитник Себастьян Хольмен. Вероятно, «Динамо» расстанется с Константином Раушем и Иваном Темниковым.

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