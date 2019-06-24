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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» на первом этапе продал около тысячи абонементов на новый сезон

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики екатеринбургского «Урала» выкупили около одной тысячи абонементов на первом этапе продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Урал» с 21 по 23 июня предлагал владельцам абонементов на прошлый сезон в приоритетном порядке выкупить свои места либо приобрести новые. С 24 июня абонементы поступили в свободную продажу.

«Продано около одной тысячи абонементов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Стадион «Екатеринбург Арена», на котором «Урал» проводит свои домашние матчи, вмещает 35 тысяч зрителей.

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