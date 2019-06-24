«Урал» на первом этапе продал около тысячи абонементов на новый сезон
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики екатеринбургского «Урала» выкупили около одной тысячи абонементов на первом этапе продаж, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики екатеринбургского «Урала» выкупили около одной тысячи абонементов на первом этапе продаж, сообщили РИА Новости в
«Урал» с 21 по 23 июня предлагал владельцам абонементов на прошлый сезон в приоритетном порядке выкупить свои места либо приобрести новые. С 24 июня абонементы поступили в свободную продажу.
«Продано около одной тысячи абонементов», — сообщили РИА Новости в
Стадион «Екатеринбург Арена», на котором «Урал» проводит свои домашние матчи, вмещает 35 тысяч зрителей.