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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче

В товарищеском матче «Аустрия» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе встречалась с московским «Локомотивом».

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Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев. Через 8 минут австрийской команде удалось сравнять счёт. В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий Антонио Эдер вновь вывел «железнодорожников» вперёд в счёте. На 86-й минуте защитник Станислав Магкеев упрочил преимущество московской команды.

Год назад на сборах московская команда уже встречалась с «Аустрией» — встреча закончилась ничьей 1:1. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Юрия Сёмина финишировали на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

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