«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче

Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев. Через 8 минут австрийской команде удалось сравнять счёт. В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий Антонио Эдер вновь вывел «железнодорожников» вперёд в счёте. На 86-й минуте защитник Станислав Магкеев упрочил преимущество московской команды.