«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче
В товарищеском матче «Аустрия» из
В товарищеском матче «Аустрия» из
Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».
На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев. Через 8 минут австрийской команде удалось сравнять счёт. В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий Антонио Эдер вновь вывел «железнодорожников» вперёд в счёте. На 86-й минуте защитник Станислав Магкеев упрочил преимущество московской команды.
Год назад на сборах московская команда уже встречалась с «Аустрией» — встреча закончилась ничьей 1:1. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Юрия Сёмина финишировали на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».