«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Источник: РИА "Новости"

Помимо главного тренера трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт с «Динамо».

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года, сменив на посту главного тренера московской команды Юрия Калитвинцева. Ранее Хохлов выступал в составе «Динамо» в качестве игрока.