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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Хохловым.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо главного тренера трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт с «Динамо».

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года, сменив на посту главного тренера московской команды Юрия Калитвинцева. Ранее Хохлов выступал в составе «Динамо» в качестве игрока.

Московское «Динамо» набрало 33 очка и финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

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