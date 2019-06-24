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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба «Динамо» вратарь Антон Шунин продлил контракт на три года, об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я очень рад, что остаюсь в «Динамо» — родном для себя клубе, в котором я вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня день рождения. За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена — как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни «бело-голубых», — сказал голкипер.

Шунин — воспитанник динамовской академии. Он дебютировал в главной команде «Динамо» в апреле 2007 года. С тех пор вратарь провел за «Динамо» 240 официальных игр.

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