Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

«Я очень рад, что остаюсь в «Динамо» — родном для себя клубе, в котором я вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня день рождения. За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена — как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни «бело-голубых», — сказал голкипер.