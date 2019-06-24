Краснодарские голландцы. Кого купил Галицкий
«СЭ» поговорил о новичках «Краснодара» со скаутом Павлом Кучеровым, хорошо знающим голландский рынок.
«СЭ» поговорил о новичках «Краснодара» со скаутом Павлом Кучеровым, хорошо знающим голландский рынок.
В июне «быки» закрыли два трансфера — в «Краснодар» перешли полузащитники Юнес Намли («Зволле») и Тонни Вилена («Фейеноорд»). Голландские СМИ также отправляют в клуб Сергея Галицкого еще одного полузащитника из голландского чемпионата — Уcсаму Идрисси (АЗ).
Достоинства: полузащитник мультифункционален, способный по необходимости играть в обороне, но больше игрок связующий между обороной и атакой. Фактурой, физикой не отличается, главное качество — умение доставить мяч в атаку, выбор позиции, динамика. Может сам угрожать воротам, выходя на ударную позицию, может доставить мяч к штрафной. Хороший КПД в атаке, может забить, отдать.
Недостатки: Не очень силен на втором этаже, в оборонительном плане надо добавлять. Вилене 24 года, до
Достоинства: Игрок, я бы сказал, более интеллигентный, чем Вилена, более техничный, с отличной левой ногой. Работает с мячом быстрее, действует ближе к атаке, может создать момент, может сработать на публику — его трюки понравятся российским болельщикам.
Игрок с тонким пасом, в Голландии был практически освобожден от оборонительных функций, связывает атаку и оборону, сам создает много остроты.
Недостатки: Ему надо больше играть в отборе, российский чемпионат в этом плане обещает стать серьезным вызовом. Интересно, как он справится с физической нагрузкой, как потянет такой тяжелый турнир. Голландский чемпионат ему больше подходит, в России же у него будет больше контактного футбола, меньше пространства.
Если правдива информация о сумме трансфера — читал о 2−3 миллионах евро — эти деньги в будущем можно отбить.
Пока, судя по прессе, нельзя говорить о завершении трансфера, речь только о переговорах между клубами.
Достоинства: Футболист марокканского происхождения, техничный, с оригинальной техникой владения мячом. Игрок атакующего плана — не чистый форвард, способен играть на нескольких позициях в атаке, много перемещаться, предлагать себя.
Недостатки: Игра в обороне, с этим есть определенные проблемы.
Клуб берет игроков из одного, голландского, чемпионата, где играют в один футбол, с ярко выраженной манерой — это хорошо сочетается с тем направлением, которое культивируется в «Краснодаре». Идея хорошая, с большим плюсом для адаптации новичков, тяготеющих в атакующему футболу.
Отдельный разговор — о Квинси Промесе, который официально вернулся в голландский чемпионат, перейдя в «Аякс».
«Аякс» получил от прошлой Лиги чемпионов шикарные призовые, отлично продает игроков — и, судя по всему, клуб планирует закрепить успех, усиливается.
Хорошо ли это для Промеса? Я бы назвал это если не шагом назад, то точно — шагом в сторону. Промес не стал играть в хорошей команде Примеры, не стал там доказывать, а выбрал хорошо знакомый вариант в родной стране, где он точно будет играть.
Возвращение в Россию, на мой взгляд, тоже было бы логично. Промес, на мой взгляд, сыграл огромную и, возможно, даже главенствующую роль в чемпионском сезоне «Спартака». Он — главный творец того успеха. «Аякс» сейчас предложил большие деньги и выкупил трансфер. Если бы «Спартак» сделал то же самое, Промес мог вернуться в Россию.