Краснодарские голландцы. Кого купил Галицкий

Источник: Спорт-Экспресс

В июне «быки» закрыли два трансфера — в «Краснодар» перешли полузащитники Юнес Намли («Зволле») и Тонни Вилена («Фейеноорд»). Голландские СМИ также отправляют в клуб Сергея Галицкого еще одного полузащитника из голландского чемпионата — Уcсаму Идрисси (АЗ).

Тонни Вилена — вариант Давидса для России

Достоинства: полузащитник мультифункционален, способный по необходимости играть в обороне, но больше игрок связующий между обороной и атакой. Фактурой, физикой не отличается, главное качество — умение доставить мяч в атаку, выбор позиции, динамика. Может сам угрожать воротам, выходя на ударную позицию, может доставить мяч к штрафной. Хороший КПД в атаке, может забить, отдать.

Недостатки: Не очень силен на втором этаже, в оборонительном плане надо добавлять. Вилене 24 года, до топ-уровня ему чуть-чуть не хватило — не перешел в топ-5 чемпионатов, поэтому на достаточно долгий срок задержался в «Фейеноорде». «Краснодар» может стать хорошим этапом развития. Для топ-5 не хватает всего понемногу — мощи, скорости, быстроты мышления. Либо не хватает одного качества, которое было бы супер. Если сравнивать его с кем-то из голландских топов, то говорят о Давидсе, но тот был поагрессивнее в отборе, позлее. Впрочем, если игрока сравнивают с такой легендой, уже можно гордиться. В прессе упоминается сумма трансфера — 9 миллионов евро. Для голландского клуба это отличный трансфер. Уверен, будь у «Фейеноорда» серьезный спрос, игрок стоил бы дороже. С другой стороны, уверен, что парень имеет все качества, чтобы хорошо себя зарекомендовать в России, это мощный трансфер для «Краснодара». Впрочем, отбить его будет тяжело — для этого игрока надо развить до того, чтобы за него предложили около 20 миллионов евро.

Юнес Намли — России понравятся его трюки с мячом

Достоинства: Игрок, я бы сказал, более интеллигентный, чем Вилена, более техничный, с отличной левой ногой. Работает с мячом быстрее, действует ближе к атаке, может создать момент, может сработать на публику — его трюки понравятся российским болельщикам.

Игрок с тонким пасом, в Голландии был практически освобожден от оборонительных функций, связывает атаку и оборону, сам создает много остроты.

Недостатки: Ему надо больше играть в отборе, российский чемпионат в этом плане обещает стать серьезным вызовом. Интересно, как он справится с физической нагрузкой, как потянет такой тяжелый турнир. Голландский чемпионат ему больше подходит, в России же у него будет больше контактного футбола, меньше пространства.

Если правдива информация о сумме трансфера — читал о 2−3 миллионах евро — эти деньги в будущем можно отбить.

Уcсама Идриcси — вариант Классона

Пока, судя по прессе, нельзя говорить о завершении трансфера, речь только о переговорах между клубами.

Достоинства: Футболист марокканского происхождения, техничный, с оригинальной техникой владения мячом. Игрок атакующего плана — не чистый форвард, способен играть на нескольких позициях в атаке, много перемещаться, предлагать себя. Что-то вроде Классона, который получил травму.

Недостатки: Игра в обороне, с этим есть определенные проблемы.

Резюме

Клуб берет игроков из одного, голландского, чемпионата, где играют в один футбол, с ярко выраженной манерой — это хорошо сочетается с тем направлением, которое культивируется в «Краснодаре». Идея хорошая, с большим плюсом для адаптации новичков, тяготеющих в атакующему футболу.

Промес — логичное возвращение в «Аякс»

Отдельный разговор — о Квинси Промесе, который официально вернулся в голландский чемпионат, перейдя в «Аякс».

Как-то я, во время одного из онлайнов на YouTube-канале «СЭ», прогнозировал такой вариант — тренер «Аякса» отлично знает Квинси, у самого футболиста нет удовлетворения от карьеры в «Севилье», не случайно же он давал понять о возможности и даже желательности возвращения в Россию.

«Аякс» получил от прошлой Лиги чемпионов шикарные призовые, отлично продает игроков — и, судя по всему, клуб планирует закрепить успех, усиливается.

Хорошо ли это для Промеса? Я бы назвал это если не шагом назад, то точно — шагом в сторону. Промес не стал играть в хорошей команде Примеры, не стал там доказывать, а выбрал хорошо знакомый вариант в родной стране, где он точно будет играть.