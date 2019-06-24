СМИ: «Спартак» договорился о трансфере 20-летнего итальянского вратаря

Контракт Романьоли с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб «Пистойезе» из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.