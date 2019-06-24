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24 июня, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» договорился о трансфере 20-летнего итальянского вратаря

«Спартак» договорился с голкипером молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли о переходе, информирует Sky Sports.

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Как отмечается, 20-летний итальянец ждет визы, чтобы вылетить в Москву.

Контракт Романьоли с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб «Пистойезе» из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

Напомним, что ранее «Спартак» приобрел другого игрока «Ромы» — нападающего Эсекиэля Понсе.

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