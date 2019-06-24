СМИ: «Спартак» договорился о трансфере 20-летнего итальянского вратаря
«Спартак» договорился с голкипером молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли о переходе, информирует Sky Sports.
«Спартак» договорился с голкипером молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли о переходе, информирует Sky Sports.
Как отмечается, 20-летний итальянец ждет визы, чтобы вылетить в Москву.
Контракт Романьоли с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.
В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб «Пистойезе» из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.
Напомним, что ранее «Спартак» приобрел другого игрока «Ромы» — нападающего Эсекиэля Понсе.