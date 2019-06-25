«Уфа» без Сейдахмета проиграла первый контрольный матч на сборах в Австрии
Российский футбольный клуб «Уфа» уступил в первом контрольном матче на сборах в Австрии.
Российский футбольный клуб «Уфа» уступил в первом контрольном матче на сборах в Австрии.
Соперником уфимцев стал австрийский клуб «Хорн», который уже к 30-й минуте повел в счете 2:0 после удара со штрафного и удара
В начале второго тайма башкирский клуб сократил отставание в счете благодаря голу Данила Емельянова (52-я). Но сравнять счет «Уфе» не удалось,
Следующий контрольный матч уфимцы проведут 28 июня с азербайджанским «Карабахом».
Добавим, что на этот сбор «Уфа» отправилась без футболиста сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета. Ранее стало известно, что российский клуб досрочно вернул казахстанского нападающего из аренды в болгарском «Левски», куда он перешел в феврале этого года. Ожидается, что он присоединится к команде на этой неделе.
В свою очередь, болгарские СМИ писали, что Сейдахмет этим летом может перейти в алматинский «Кайрат». Сообщалось, что «Уфа» запрашивала за игрока два миллиона долларов.
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в российской