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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Уфа» без Сейдахмета проиграла первый контрольный матч на сборах в Австрии

Российский футбольный клуб «Уфа» уступил в первом контрольном матче на сборах в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Соперником уфимцев стал австрийский клуб «Хорн», который уже к 30-й минуте повел в счете 2:0 после удара со штрафного и удара из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма башкирский клуб сократил отставание в счете благодаря голу Данила Емельянова (52-я). Но сравнять счет «Уфе» не удалось,

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Источник: «Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет возвращается в «Уфу»

Следующий контрольный матч уфимцы проведут 28 июня с азербайджанским «Карабахом».

Добавим, что на этот сбор «Уфа» отправилась без футболиста сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета. Ранее стало известно, что российский клуб досрочно вернул казахстанского нападающего из аренды в болгарском «Левски», куда он перешел в феврале этого года. Ожидается, что он присоединится к команде на этой неделе.

В свою очередь, болгарские СМИ писали, что Сейдахмет этим летом может перейти в алматинский «Кайрат». Сообщалось, что «Уфа» запрашивала за игрока два миллиона долларов.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в российской премьер-лиге. В стыковых матчах за прописку уфимцы обыграли «Томь» (2:0, 0:1).

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