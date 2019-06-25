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12:08 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Об этом сообщает Globoesporte.

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Хавбек давно находится в списке интересов армейского клуба, однако попытки приобрести Сантоса в зимнее трансферное окно не увенчалось успехом. Теперь же ЦСКА готовиться сделать бразильскому клубу официальное предложение.

Зимой стоимость игрока составила €4 млн, однако «Васко да Гама» отказался отпустить хавбека.

У 20-летнего игрока совсем небольшой рост — 164 см. СМИ сравнивают его с бывшим игроком «Милана», «Реала», «Манчестер Сити» и сборной страны Робиньо.

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