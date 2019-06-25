ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Об этом сообщает Globoesporte.
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Об этом сообщает Globoesporte.
Хавбек давно находится в списке интересов армейского клуба, однако попытки приобрести Сантоса в зимнее трансферное окно не увенчалось успехом. Теперь же ЦСКА готовиться сделать бразильскому клубу официальное предложение.
Зимой стоимость игрока составила €4 млн, однако «Васко да Гама» отказался отпустить хавбека.
У 20-летнего игрока совсем небольшой рост — 164 см. СМИ сравнивают его с бывшим игроком «Милана», «Реала», «Манчестер Сити» и сборной страны Робиньо.