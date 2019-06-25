Футболист «Локомотива» Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан
34-летний форвард получил тяжелое повреждение в расположении сборной Перу, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии. Фарфан принял участие в трех матчах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Он помог команде выйти в
«Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно, — сказал Карлицкий. — Сроки восстановления — в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов — мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков».
«Он должен прилететь — сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его», — добавил врач железнодорожников.
В «Локомотив» Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента, до этого он выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач. В составе «Локомотива» нападающий становился чемпионом России и дважды — обладателем кубка страны. Также он выступал за перуанский «Альянс Лима», голландский ПСВ и немецкий «Шальке».