Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
12:44 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Фарфан из-за травмы пропустит около шести месяцев

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы пропустит около полугода. Об этом ТАСС сообщил врач российской команды Никита Карлицкий.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

34-летний форвард получил тяжелое повреждение в расположении сборной Перу, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии. Фарфан принял участие в трех матчах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Он помог команде выйти в плей-офф — в четвертьфинале перуанцы 29 июня в Салвадоре сыграют со сборной Уругвая.

Читайте также
«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче

«Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно, — сказал Карлицкий. — Сроки восстановления — в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов — мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков».

«Он должен прилететь — сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его», — добавил врач железнодорожников.

В «Локомотив» Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента, до этого он выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач. В составе «Локомотива» нападающий становился чемпионом России и дважды — обладателем кубка страны. Также он выступал за перуанский «Альянс Лима», голландский ПСВ и немецкий «Шальке».

Перу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Неймар согласился на большое уменьшение оклада ради «Барселоны»
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Футболист ЦСКА сообщил, что его травма оказалась несерьезной
Месси получил приглашение оставить отпечатки стоп на «Маракане»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь