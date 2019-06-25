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13:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Влашич сообщил, что его травма оказалась несерьезной

ТАСС, 25 июня. Травма хорватского полузащитника российского футбольного клуба ЦСКА Николы Влашича, полученная в игре за молодежную национальную команду, оказалась несерьезной. Слова футболиста приводит хорватский портал Tportal.

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Молодежная сборная Хорватии принимала участие в чемпионате Европы для игроков не старше 21 года и заняла последнее место в группе С, в которой также выступали сборные Англии, Франции и Румынии. В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии в понедельник встречалась со сборной Англии (3:3), Влашич отличился на 62-й минуте, после чего покинул поле через несколько минут в результате полученной травмы.

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«Я ударил по мячу, игрок соперника подкатился, а мне не удалось убрать ногу, — сказал 21-летний Влашич. — Я неудачно наступил на ногу и вывихнул лодыжку, которая уже беспокоила меня, из-за нее я пропустил несколько матчей в прошлом сезоне. Мне кажется, травма не настолько серьезная, насколько это могло показаться».

«В момент столкновения боль была острой, я хотел уйти с поля при помощи врачей, но судья попросил вынести меня на носилках. В ближайшие семь дней я отдохну дома, в Сплите, надеюсь восстановиться, набрать форму к началу чемпионата России (первый матч ЦСКА сыграет в гостях против самарских “Крыльев Советов” 14 июля — прим. ТАСС)», — добавил полузащитник.

По данным Transfermarkt, ЦСКА приобрел Влашича за €15,7 млн у английского «Эвертона», трансфер был оформлен 19 июня. Прошедший сезон хорват провел за ЦСКА на правах аренды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, отличился восемь раз и сделал семь голевых передач.

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