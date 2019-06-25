Брейдо назначен на должность пресс-атташе футбольного клуба «Локомотив»
ТАСС, 25 июня. Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по связям с общественностью. Об этом сообщает
ТАСС, 25 июня. Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по связям с общественностью. Об этом сообщает
Он также займет пост
Брейдо окончил Финансовый университет при правительстве РФ, после чего работал в
В прошедшем чемпионате России «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Клуб напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.