Брейдо назначен на должность пресс-атташе футбольного клуба «Локомотив»

Он также займет пост пресс-атташе «Локомотива», который с июля 2018 года занимал Станислав Редикульцев.

Брейдо окончил Финансовый университет при правительстве РФ, после чего работал в пресс-службе «Локомотива», корреспондентом и руководителем клубного телеканала «Локо-ТВ». Также он комментировал матчи на телеканале Eurosport и был продюсером официального канала Российского футбольного союза на YouTube («РФС-ТВ»).