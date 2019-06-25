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13:42 (мск), источник: ТАСС

Брейдо назначен на должность пресс-атташе футбольного клуба «Локомотив»

ТАСС, 25 июня. Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по связям с общественностью. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Он также займет пост пресс-атташе «Локомотива», который с июля 2018 года занимал Станислав Редикульцев.

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Брейдо окончил Финансовый университет при правительстве РФ, после чего работал в пресс-службе «Локомотива», корреспондентом и руководителем клубного телеканала «Локо-ТВ». Также он комментировал матчи на телеканале Eurosport и был продюсером официального канала Российского футбольного союза на YouTube («РФС-ТВ»).

В прошедшем чемпионате России «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Клуб напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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