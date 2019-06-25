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15:19 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: Анюков принесет много пользы ФК «Зенит» в качестве тренера

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков способен принести команде еще много пользы в качестве тренера. Такое мнение ТАСС высказал во вторник генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

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Контракт 36-летнего Анюкова был рассчитан до конца сезона-2018/19. 15 июня гендиректор «Зенита» сообщил ТАСС, что ветеран останется в команде на тренерской должности. Спустя 10 дней сине-бело-голубые на официальном сайте объявили о том, что Анюков вошел в штаб главного тренера Сергея Семака, контракт с ним рассчитан на один год с возможностью продления на еще один сезон.

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«Анюков будет работать в штабе первой команды, с ним заключен контракт как с тренером на два года (по схеме “1+1” — прим. ТАСС), — сказал Медведев. — По таким вопросам, как изменения в тренерском штабе, мнение Сергея Богдановича Семака имеет ключевое значение. Мы пообщались с Семаком и Анюковым, я полностью поддержал такой подход. В этом качестве Саша принесет еще много пользы команде».

Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года. За это время он пять раз выиграл чемпионат России, стал двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог команде в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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