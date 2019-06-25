Терехов не полетел с «Динамо» на сбор, ему ищут вариант с арендой
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию, игроку ищут вариант с арендой.
21-летний хавбек выступает за «бело-голубых» с 2016 года. «Динамо» во вторник отправилось на сбор в Австрию, вылет был задержан на два с половиной часа
«Несмотря на некоторую проволочку с вылетом, динамовцы успешно приземлились в венском аэропорту. В Москве остался Антон Терехов, которому будет подыскиваться вариант с арендой. Себастьян Шиманьский должен присоединиться к “Динамо” в Австрии по ходу сбора», — сообщается в микроблоге «бело-голубых» в Twitter.
Команда отправилась на сбор в следующем составе:
вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;.
защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шунич;.
полузащитники:
нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.