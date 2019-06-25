«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.
Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит». Представители
В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в 2 матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.