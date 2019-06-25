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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.

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Источник: AFP 2019

Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит». Представители сине-бело-голубых уже уведомили колумбийский клуб о своём интересе, чтобы понять, во сколько им обойдётся потенциальный трансфер. В «Атлетико Хуниор» готовы расстаться с игроком, но хотят продать лишь 70% прав на него за сумму около € 7 млн. Остальные 30% клуб хочет оставить себе, чтобы в дальнейшем получить прибыль за хавбека.

На Диаса также претендует «Порту», который уже долгое время следит за его прогрессом.

В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в 2 матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.

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