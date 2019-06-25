«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит». Представители сине-бело-голубых уже уведомили колумбийский клуб о своём интересе, чтобы понять, во сколько им обойдётся потенциальный трансфер. В «Атлетико Хуниор» готовы расстаться с игроком, но хотят продать лишь 70% прав на него за сумму около € 7 млн. Остальные 30% клуб хочет оставить себе, чтобы в дальнейшем получить прибыль за хавбека.