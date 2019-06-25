Лучший бомбардир «Сент-Этьена» отклонил щедрое предложение «Краснодара»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, предложение «Краснодара» было щедрым и очень привлекательным с финансовой точки зрения, но все равно не сумело убедить 28-летнего игрока сборной Туниса в необходимости переезжать в Россию.

Хазри является игроком «Сент-Этьена» с 2018 года. До этого он играл за «Ренн», «Сандерленд», «Бордо» и «Бастию».

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В прошлом сезоне Хазри сыграл на клубном уровне 35 матчей, забил 14 голов и сделал 8 голевых передач. В его активе 15 голов в 44 матчах за сборную Туниса.

Transfermarkt оценивает Хазри в 16 млн евро. В прошлом сезоне Вахби стал лучшим бомбардиром «Сент-Этьена» в чемпионате Франции.

В настоящее время футболист «Сент-Этьена» играет со сборной Туниса на Кубке африканских наций. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.