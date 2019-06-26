Томас Цорн: Глушакову заплатили меньше 100 миллионов
Первое интервью нового генерального директора «Спартака» после назначения в
Первое интервью нового генерального директора «Спартака» после назначения в
— В какую сумму обошлось «Спартаку» приобретение 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе? Данные СМИ на разных континентах расходятся — в Аргентине сообщается о 3 миллионах евро, в Европе говорят о 8 миллионах.
— По условиям соглашения с «Ромой» мы не можем называть условия сделки. Но, скажем так, это исключительно выгодный трансфер для нашего клуба. Парень еще молодой и перспективный. Римляне подписали Понсе, когда ему было всего 19 лет — конечно, он не мог с ходу заменить Джеко. Эсекиэль приехал в серьезный клуб, ему как и любому юному игроку требовалось время на адаптацию во взрослом футболе.
Показателен прошлый сезон, проведенный в аренде в афинском АЕК. Понсе вышел на определенный уровень, стал вторым бомбардиром греческого чемпионата, что не так просто.
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
— Грекам Понсе мог обойтись гораздо дороже?
— Да, у АЕК имелась опция выкупа, цифры там фигурировали гораздо выше тех, что есть в нашем договоре с «Ромой».
— Характеристики Понсе свидетельствуют: это конкурент Зе Луиша.
— Да, Понсе — страйкер, на эту позицию его и брали.
— Приобретение аргентинца говорит о том, что Зе покинет «Спартак»?
— Это форварды разного плана. Мы выстраиваем команду под модель игры, которую видит наш главный тренер. Прививаем немного другой стиль, чем был раньше — под него Понсе хорошо подходит, это быстрый атакующий футбол. Для него нужны люди, готовые все 90 минут бежать вперед, высоко прессинговать, стремительно выходить в контратаки.
На данный момент не исключаю, что Зе останется в клубе: они с Понсе способы дополнять друг друга. Тем не менее, уже говорил, что если нам поступит хорошее предложение по африканцу, то готовы его рассмотреть. На сегодня у «Спартака» есть вариант из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят.
— «Порту» готов отдать за Зе 7 миллионов евро?
— Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста.
— А история с Китаем — смотрите и тот рынок?
— Не только по Зе Луишу — это в принципе интересный сегмент, там способны платить определенные суммы, не можем игнорировать Китай. Пока оттуда по Зе на «Спартак» с конкретикой не выходили. Да, интерес есть, но по моему опыту китайский рынок более зимний, чем летний.
— Можете рассказать, почему «Спартак» расстался с Глушаковым и Комбаровым только сейчас, а не гораздо раньше?
— Я пришел в клуб в начале мая. Имеете в виду, что этот вопрос должны были решить еще мои предшественники?
— Да.
— Не знаю, почему именно так произошло. Когда получил назначение в «Спартаке», понял, что нам нужно
Глушаков же с Комбаровым многое дали «Спартаку», но в последнее время вокруг них возник перебор негатива. Для меня их уход — комбинация из того, что нужно проводить смену поколений и избавляться от неблагоприятного фона вокруг клуба. Считаю, мы неплохо справились, расстались с ребятами на хорошей ноте. Они не вставали в позу.
— Еще в мае совет директоров принял решение о том, что Глушаков уйдет. Но потом хавбек вышел из отпуска, побывал на медосмотре, написал письмо болельщикам, начал тренироваться…
— Про письмо спрашивал Дениса: «Что ты хотел этим сказать?» Наверное, лучше поинтересоваться у него самого. Денис вел себя корректно: у него действовал контракт, и он не мог не прийти на тренировку или на медосмотр. Каждый обязан выполнять условия соглашения.
— Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора?
— Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.
— Но меньше или больше заплатили?
— Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.
— Что думаете в целом о ситуации с Глушаковым? Полузащитник стал токсичен, мешал команде? Или просто плохо играл в футбол?
— Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт. Это решение клуба. Но и Дениса тоже — сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.
— Денис дал у себя в Инстаграме объявление, что ищет работу. Вас удивляет отсутствие вариантов?
— Видел тот пост — мне кажется, получилось остроумно. Думаю, Глушаков найдет клуб. Качественный футболист, с российским паспортом. Желаю ему удачи.