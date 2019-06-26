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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все о турнире в Австрии: кто, с кем, когда, сколько

В среду стартует турнир с участием «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».

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Что это за турнир

Официальное название — Кубок Париматч Премьер-2019. Турнир пройдет в коммуне Пеллау недалеко от Граца на стадионе «Шпаркассе». Между собой сыграют «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

«Зенит» и «Локомотив» тоже могли бы стать участниками турнира, но они начнут сезон раньше других — 6 июля сыграют за Суперкубок. Турнир в Австрии пройдет с 26 июня по 4 июля, поэтому чемпион России («Зенит») и обладатель Кубка России («Локомотив») решили отказаться от участия в нем.

Когда пройдут матчи

Формат турнира похож на тот, что был в Катаре в начале года: четыре клуба, круговая система, пять игровых дней (матчи второго тура пройдут в один день).

Расписание:

  • 26 июня, 19:00 Ростов — Спартак
  • 27 июня, 19:00 Краснодар — ЦСКА
  • 30 июня, 14:00 Краснодар — Ростов
  • 30 июня, 19:00 Спартак — ЦСКА
  • 3 июля, 19:00 ЦСКА — Ростов
  • 4 июля, 19:00 Спартак — Краснодар.
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Регламент

Никаких матчей навылет: победителем Кубка становится лучшая команда по итогам группового этапа. При этом у регламента турнира есть несколько особенностей:

  • При ничейном исходе назначается серия пенальти.
  • За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии — 1 очко.
  • По ходу таймов нельзя делать больше пяти замен, в перерыве их число не ограничено.
  • В случае травмы игрока возможна обратная замена.
  • При равенстве очков основной показатель — разница и количество забитых мячей, а уже потом личные встречи.
  • Если все показатели команд равны, победитель определяется жребием.
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Сколько получит победитель

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев недавно подтвердил, что занявшему первое место клубу будут выплачены 100 тысяч долларов. На январском турнире в Катаре победителя («Спартак») наградили 80 тысячами долларов.

Кто будет комментировать

Все матчи турнира будут транслироваться на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Работать на играх будут Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов.

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