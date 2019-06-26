Все о турнире в Австрии: кто, с кем, когда, сколько
В среду стартует турнир с участием «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».
В среду стартует турнир с участием «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».
Официальное название — Кубок Париматч Премьер-2019. Турнир пройдет в коммуне Пеллау недалеко от Граца на стадионе «Шпаркассе». Между собой сыграют «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
Формат турнира похож на тот, что был в Катаре в начале года: четыре клуба, круговая система, пять игровых дней (матчи второго тура пройдут в один день).
Никаких матчей навылет: победителем Кубка становится лучшая команда по итогам группового этапа. При этом у регламента турнира есть несколько особенностей:
Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев недавно подтвердил, что занявшему первое место клубу будут выплачены 100 тысяч долларов. На январском турнире в Катаре победителя («Спартак») наградили 80 тысячами долларов.
Все матчи турнира будут транслироваться на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Работать на играх будут Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов.