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17Дым над водой
14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС утвердил новый лимит на легионеров

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в чемпионате России по футболу изменен, в заявке клуба на сезон будет не более восьми иностранцев.

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В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

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«Я был в полном контакте с руководством федерации. Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований. Появилась молодежные лиги, важно, что в молодежном чемпионате будут играть молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованы. Когда предложение поступит в министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст», — заявил Колобков журналистам.

Согласно действующему регламенту, в матчах чемпионата России в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров, но при этом нет ограничения по количеству иностранных игроков в заявке на сезон.

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