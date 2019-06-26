РФС утвердил новый лимит на легионеров

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В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат «8+17», при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

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«Я был в полном контакте с руководством федерации. Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований. Появилась молодежные лиги, важно, что в молодежном чемпионате будут играть молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Вопрос лимита обсуждался и до этого, было много взглядов. Предложения были обоснованы. Когда предложение поступит в министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст», — заявил Колобков журналистам.