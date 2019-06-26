Гендиректор «Зенита»: Новый лимит на легионеров создаст проблемы клубам, играющим в Европе
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские клубы, выступающие в еврокубках, столкнутся с проблемами
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские клубы, выступающие в еврокубках, столкнутся с проблемами
В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.
«После принятия регламента сотрясать воздух уже поздно, но
«Но, как говорится, Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон, будем работать, — продолжил гендиректор “Зенита”. — Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Конечно, деньги — важный элемент, но не решающий».
С 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов