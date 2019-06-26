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14:20 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Новый лимит на легионеров создаст проблемы клубам, играющим в Европе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские клубы, выступающие в еврокубках, столкнутся с проблемами из-за нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Такое мнение высказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

«После принятия регламента сотрясать воздух уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей, — сказал Медведев. — Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос — что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в “Зените”».

«Но, как говорится, Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон, будем работать, — продолжил гендиректор “Зенита”. — Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Конечно, деньги — важный элемент, но не решающий».

С 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

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