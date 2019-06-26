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14:22 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что выступает против любого лимита в премьер-лиге

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что он против любого лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова ТАСС предоставила клубная пресс-служба.

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В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.

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Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, — сказал Семак. — Лимит неимоверно раздувает зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит “10+15”, когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу».

С 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

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