Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что выступает против любого лимита в премьер-лиге

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В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.

Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле.

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, — сказал Семак. — Лимит неимоверно раздувает зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит “10+15”, когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу».