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14:42 (мск), источник: ТАСС

Газзаев считает, что РФС сделал шаг к полной отмене лимита на легионеров

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о новом формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге можно расценить как промежуточный этап перед полной отменой ограничения на количество иностранных игроков в командах. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

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Источник: РИА "Новости"

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

«Я вообще против лимита, — сказал Газзаев. — Считаю, что все футболисты должны находиться в равных условиях, тогда уровень конкуренции будет достаточно высоким и наши игроки будут расти в мастерстве. Искусственного ограничения не должно быть, все должны работать. Уровень растет, когда есть конкуренция».

«Тогда мы будем выступать на международной арене гораздо лучше — и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, — отметил бывший главный тренер сборной России. — Могу привести в пример ЦСКА и “Зенит”, которые в 2005 и 2008 годах выиграли Кубок УЕФА. Тогда основу составляли российские футболисты, выросшие, когда лимита не было, они же в составе сборной в 2008 году выиграли бронзовые медали чемпионата Европы. Я всегда был за то, чтобы лимита не было».

«Будем считать, что сегодняшнее решение Российского футбольного союза — это этап отмены лимита», — добавил он.

«Уровень нашего футбола оценивается по выступлению ведущих клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Если мы будем лимитировать их в этом, то о чем можно говорить? В еврокубках другая конкуренция, в Лиге чемпионов мы играем с континентальными мини-сборными, конкурировать с ними очень сложно. Поэтому считаю, что при отмене лимита качество футбола вырастет», — резюмировал Газзаев.

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