Газзаев считает, что РФС сделал шаг к полной отмене лимита на легионеров

Источник: РИА "Новости"

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

«Я вообще против лимита, — сказал Газзаев. — Считаю, что все футболисты должны находиться в равных условиях, тогда уровень конкуренции будет достаточно высоким и наши игроки будут расти в мастерстве. Искусственного ограничения не должно быть, все должны работать. Уровень растет, когда есть конкуренция».

«Тогда мы будем выступать на международной арене гораздо лучше — и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, — отметил бывший главный тренер сборной России. — Могу привести в пример ЦСКА и “Зенит”, которые в 2005 и 2008 годах выиграли Кубок УЕФА. Тогда основу составляли российские футболисты, выросшие, когда лимита не было, они же в составе сборной в 2008 году выиграли бронзовые медали чемпионата Европы. Я всегда был за то, чтобы лимита не было».

«Будем считать, что сегодняшнее решение Российского футбольного союза — это этап отмены лимита», — добавил он.