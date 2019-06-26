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14:45 (мск), источник: ТАСС

Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим игроком сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны. Также на счету форварда пять мячей и пять голевых передач в девяти играх Лиги Европы. «Зенит» по итогам сезона выиграл чемпионат России и в следующем сезоне примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в основной части главного еврокубка впервые с сезона-2015/16.

В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за «Краснодар».

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