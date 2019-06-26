Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны. Также на счету форварда пять мячей и пять голевых передач в девяти играх Лиги Европы. «Зенит» по итогам сезона выиграл чемпионат России и в следующем сезоне примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в основной части главного еврокубка впервые с сезона-2015/16.