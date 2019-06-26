Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим игроком сезона-2018/19. Об этом сообщает
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим игроком сезона-2018/19. Об этом сообщает
В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах Российской
В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за «Краснодар».