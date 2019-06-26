Гинер считает, что новый лимит не повысит качество приезжающих иностранных футболистов
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров в Российской
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров в Российской
В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания, исполком принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов
«Выработана самая удобная и лучшая схема, насколько я знаю, в мире лимита на легионеров не существует, может, на Украине или в Китае он еще есть. Дальше будем двигаться в направлении отмены, — сказал Гинер. — Думаю, что конкуренция должна быть, и российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане. Этот лимит не повысит качества приезжающих иностранцев».