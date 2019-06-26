Гинер назвал вариантом расширения РПЛ приглашение команд из Белоруссии или Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

«Мое мнение — расширять лигу надо обязательно, мы играем очень мало матчей, — сказал Гинер. — Может быть, пригласить состоятельный белорусский, казахстанской или армянский клуб. Как играют клубы из Уэльса в Английской премьер-лиге. Это состоятельные клубы».

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Гинер сообщил, что РПЛ готова принять крымский клуб, если он будет конкурентоспособен. «Если в Крыму создадут состоятельный нормальный клуб, который будет конкурировать с российскими командами верхней части таблицы, то мы с удовольствием его возьмем в премьер-лигу», — отметил он.

«Я согласен, что если поднять два клуба из второго дивизиона, то начнется непонятно что. Нужны клубы, где есть частные хозяева, а не какие-то бюджетные клубы подтягивать. Чтобы расширять лигу, должны быть конкурентные клубы», — заключил Гинер.