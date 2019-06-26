Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
15:27 (мск), источник: ТАСС

Гинер назвал вариантом расширения РПЛ приглашение команд из Белоруссии или Казахстана

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число команд — участниц Российской премьер-лиги (РПЛ) можно увеличить за счет приглашения состоятельных клубов из Белоруссии, Казахстана или Армении. Такое мнение в разговоре с журналистами после заседания исполкома Российского футбольного союза высказал президент ЦСКА Евгений Гинер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

«Мое мнение — расширять лигу надо обязательно, мы играем очень мало матчей, — сказал Гинер. — Может быть, пригласить состоятельный белорусский, казахстанской или армянский клуб. Как играют клубы из Уэльса в Английской премьер-лиге. Это состоятельные клубы».

Читайте также
Гинер считает, что новый лимит не повысит качество приезжающих иностранных футболистов

Гинер сообщил, что РПЛ готова принять крымский клуб, если он будет конкурентоспособен. «Если в Крыму создадут состоятельный нормальный клуб, который будет конкурировать с российскими командами верхней части таблицы, то мы с удовольствием его возьмем в премьер-лигу», — отметил он.

«Я согласен, что если поднять два клуба из второго дивизиона, то начнется непонятно что. Нужны клубы, где есть частные хозяева, а не какие-то бюджетные клубы подтягивать. Чтобы расширять лигу, должны быть конкурентные клубы», — заключил Гинер.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
РФС назвал 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19
Русских биатлонистов отстранили. Мы можем лишиться победы в Сочи
Назван лучший тренер года по версии РФС
МОК изменил правила выбора страны-хозяйки Олимпийских игр
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь