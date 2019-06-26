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15:34 (мск), источник: ТАСС

Дюков: Новый лимит на легионеров значительно не изменит ситуацию в российском футболе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый формат лимита на легионеров не повлияет на ситуацию в российском футболе. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

В среду состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, при этом их количество в заявке не ограничено.

«Возвращение к формату “6+5” — никогда не говори никогда, но я надеюсь, этого никогда не произойдет, — сказал Дюков. — Новый лимит — это шаг вперед. Но я не считаю, что это решение значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу».

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