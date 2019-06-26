Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2018/19 ЦСКА арендовал у «Эвертона» Влашича сроком на один год без права выкупа. 19 июня российский клуб объявил о подписании полноценного соглашения с хорватским футболистом, которое рассчитано до лета 2024 года.

«У нас дружеские отношения с “Эвертоном”, его хозяин тепло к нам относится и дал особые условия, — сказал Гинер. — Алишер Усманов очень помог. Я хозяина “Эвертона” знаю через Алишера Бурхановича, втроем общались. Алишер Бурханович — очень близкий мне человек, всегда помогает, здесь он тоже помог словом».

Всего 21-летний Влашич в прошедшем сезоне провел за ЦСКА 31 матч (Российская премьер-лига — 25, Лига чемпионов — 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Марио Фернандес не уйдет из ЦСКА

Также президент ЦСКА высказался о слухах о возможной продаже защитника Марио Фернандеса. По неофициальной информации, на бразильца с российским паспортом среди прочих претендовал испанский «Атлетико».

«Марио Фернандес никуда не уходит, мы его никуда не продаем, — заявил Гинер. — Он остается в ЦСКА. Разговоры должны быть всегда, каждый год разговоры о том, что у Гинера закончились деньги».

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. За семь лет в московской команде защитник сыграл 236 матчей, забив три гола и отдав 41 результативную передачу. В составе армейцев он трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, также на его счету одна победа в Кубке России.

Говоря о подписании нового соглашения с полузащитником Аланом Дзагоевым, Гинер выразил надежду на то, что 29-летний игрок выйдет на прежний уровень. Его контракт с ЦСКА истекал 30 июня, но клуб решил заключить с ним новый двухлетний договор, несмотря на то, что в сезоне-2018/19 он почти не играл из-за травм, приняв участие в 11 играх и сделав одну голевую передачу.