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15:42 (мск), источник: ТАСС

Гинер: ЦСКА поборется за чемпионство и выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА будут бороться за победу в чемпионате России и выход в стадию плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20. Об этом в среду журналистам сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. В прошлом сезоне московский клуб выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, где армейцы дважды обыграли испанский «Реал» (1:0, 3:0), но заняли последнее место в группе.

«Задачи у ЦСКА всегда одни и те же — завоевать чемпионство, в еврокубках — выйти в плей-офф. В том сезоне команда была совсем молодая, сказалась неопытность. Ребята играли хорошо, сейчас я считаю, что они поднабрались опыта, дальше сделаем хорошую команду. Вообще задача ЦСКА — выйти в полуфинал Лиги чемпионов, у нас еще подрастают свои очень хорошие ребята», — сказал Гинер.

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