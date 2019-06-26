Гинер: ЦСКА поборется за чемпионство и выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА будут бороться за победу в чемпионате России и выход в стадию
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА будут бороться за победу в чемпионате России и выход в стадию
По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. В прошлом сезоне московский клуб выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, где армейцы дважды обыграли испанский «Реал» (1:0, 3:0), но заняли последнее место в группе.
«Задачи у ЦСКА всегда одни и те же — завоевать чемпионство, в еврокубках — выйти в