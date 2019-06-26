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15:49 (мск), источник: ТАСС

Дюков допустил расширение Российской премьер-лиги с сезона-2020/21

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Решение по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов может быть принято в 2020 году. Об этом журналистам после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

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«На прошедшем заседании исполкома этот вопрос не обсуждался, затрагивался косвенно, — сказал Дюков. — Члены исполкома говорили, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции».

«Информация, что РФС чуть ли не одобрил формат 18 клубов, не соответствует действительности. Спонтанно такие решения приниматься не будут, — отметил глава РФС. — Идея 18 клубов принадлежит [Евгению] Гинеру (президенту ЦСКА — прим. ТАСС). Но когда он об этом говорил, то предполагал участие клубов из других чемпионатов, условных БАТЭ или “Кайрата”, но это была лишь идея».

«Если РПЛ сумеет обосновать, что надо расширить лигу до 18 команд, то, конечно, изменения вступят в силу [с 2020 года]. Изменения я бы не откладывал, согласитесь, игр в РПЛ крайне мало».
Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.

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