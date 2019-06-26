Дюков допустил расширение Российской премьер-лиги с сезона-2020/21

Источник: РИА "Новости"

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

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«На прошедшем заседании исполкома этот вопрос не обсуждался, затрагивался косвенно, — сказал Дюков. — Члены исполкома говорили, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции».

«Информация, что РФС чуть ли не одобрил формат 18 клубов, не соответствует действительности. Спонтанно такие решения приниматься не будут, — отметил глава РФС. — Идея 18 клубов принадлежит [Евгению] Гинеру (президенту ЦСКА — прим. ТАСС). Но когда он об этом говорил, то предполагал участие клубов из других чемпионатов, условных БАТЭ или “Кайрата”, но это была лишь идея».